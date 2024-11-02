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Разведывательный самолет ВМС США патрулирует над Черным морем

2 ноября 2024 16:00
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Американский "Посейдон" патрулирует у берегов Одесщины
Boeing P-8A Посеидон. Фото: planespotters.net
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Морской патрульный самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США был замечен у берегов Одесчины сейчас, 2 ноября. Его миссия — наблюдение за крымским направлением.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала Flightradar.

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Самолет НАТО над Черным морем

Самолет сейчас находится над побережьем Румынии, вблизи территориальных вод Одесчины. Boeing P-8A Poseidon ведет наблюдение за крымским направлением, отслеживая активность врага в Черном море.

Что известно о самолете

Boeing P-8A Poseidon — это многофункциональный морской патрульный самолет, разработанный на базе гражданского Boeing 737. Его основное предназначение – проведение разведки, патрулирование побережья и противолодочных операций. Poseidon оснащен системами обнаружения подводных объектов, радары которого позволяют отслеживать объекты на воде и под водой, а также выполнять круглосуточное наблюдение за определенными зонами.

Кроме разведывательной деятельности, этот самолет способен осуществлять противокорабельные и противолодочные миссии, ведь оснащен торпедами и ракетами, что позволяет обеспечивать безопасность прибрежных зон НАТО в условиях роста напряженности в регионе.

Напомним, после двухнедельного периода Россия снова возобновила дежурство ракетоносителей в Черном море. Также по подсчетам экологов, ущерб, который Россия военными действиями нанесла Черному морю, можно оценить примерно в 345 млн евро.

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