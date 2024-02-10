Біля кордонів Одеської області патрулює американська авіація

P-8A Poseidon. Фото: Military.com

Сьогодні, 10 лютого, у другій половині дня біля кордонів Одеської області зафіксували протичовновий літак американських ВМС. У повітряному просторі Румунії авіація патрулює ситуацію у Чорному морі.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

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Відомо, що американський військовий літак Boeing P-8A Poseidon злетів з італійської авіабази Сігонелла на Сицилії. Зазначимо, що ця база належить ВПС Італії та використовується ВМС США та іншими союзниками та партнерами по НАТО.

Маршрут польоту літака. Фото: скриншот

Що відомо про літак

Boeing P-8A Poseidon є багатоцільовим військовим літаком для морської патрульної авіації та протипідводної боротьби. Він був розроблений на замовлення Військово-морських сил США для заміни старіших літаків P-3 Orion. Цей літак відомий своїм розвиненим набором сенсорів, які використовуються для спостереження за поверхнею води, виявлення підводних човнів та ведення пошуково-рятувальних операцій.

Основні характеристики літака Boeing P-8A Poseidon

Місії:

Морська патрульна авіація: спостереження за поверхнею води, виявлення підводних човнів, ведення пошуку та рятувальних операцій.

Протипідводна боротьба: використовує різноманітні сенсори й озброєння для виявлення та знищення підводних човнів.

Озброєння: гарпуни, глибинні бомби, протипідводні торпеди.

Літак відомий своїм розвиненим набором сенсорів, включно з такими, як радар, оптичні й інфрачервоні системи, акустичні сенсори.

Нагадаємо, протягом ночі ворог тероризував південні регіони дроновими атаками. За три хвилі росіяни запустили понад двадцять Shahed-131/136. Всі вони були збиті силами протиповітряної оборони. На жаль, є влучання уламків. Також є травмовані люди.