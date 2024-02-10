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Біля кордонів Одеської області патрулює американська авіація

10 лютого 2024 13:32
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Біля кордонів Одеської області патрулює американська авіація
P-8A Poseidon. Фото: Military.com
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Сьогодні, 10 лютого, у другій половині дня біля кордонів Одеської області зафіксували протичовновий літак американських ВМС. У повітряному просторі Румунії авіація патрулює ситуацію у Чорному морі. 

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

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Відомо, що американський військовий літак Boeing P-8A Poseidon злетів з італійської авіабази Сігонелла на Сицилії. Зазначимо, що ця база  належить ВПС Італії та використовується ВМС США та іншими союзниками та партнерами по НАТО.

Біля кордонів Одеської області патрулює американська авіація - фото 1
Маршрут польоту літака. Фото: скриншот

Що відомо про літак

Boeing P-8A Poseidon є багатоцільовим військовим літаком для морської патрульної авіації та протипідводної боротьби. Він був розроблений на замовлення Військово-морських сил США для заміни старіших літаків P-3 Orion. Цей літак відомий своїм розвиненим набором сенсорів, які використовуються для спостереження за поверхнею води, виявлення підводних човнів та ведення пошуково-рятувальних операцій.

Основні характеристики літака Boeing P-8A Poseidon

Місії:

  • Морська патрульна авіація: спостереження за поверхнею води, виявлення підводних човнів, ведення пошуку та рятувальних операцій.
  • Протипідводна боротьба: використовує різноманітні сенсори й озброєння для виявлення та знищення підводних човнів.
  • Озброєння: гарпуни, глибинні бомби, протипідводні торпеди.

Літак відомий своїм розвиненим набором сенсорів, включно з такими, як радар, оптичні й інфрачервоні системи, акустичні сенсори.

Нагадаємо, протягом ночі ворог тероризував південні регіони дроновими атаками. За три хвилі росіяни запустили понад двадцять Shahed-131/136. Всі вони були збиті силами протиповітряної оборони. На жаль, є влучання уламків. Також є травмовані люди. 

Одеса
війна
літак
Чорне море
Румунія
Одеська область
Одеська ОДА
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