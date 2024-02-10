Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow У границ Одесской области патрулирует американская авиация arrow

У границ Одесской области патрулирует американская авиация

10 февраля 2024 13:32
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
У границ Одесской области патрулирует американская авиация
P-8A Посеидон. Фото: Military.com
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Сегодня, 10 февраля, во второй половине дня у границ Одесской области зафиксировали противолодочный самолет американских ВМС. В воздушном пространстве Румынии авиация патрулирует ситуацию в Черном море.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала Flightradar.

Читайте также:

Известно, что американский военный самолет Boeing P-8A Poseidon взлетел с итальянской авиабазы Сигонелла на Сицилии. Отметим, что база принадлежит ВВС Италии и используется ВМС США и другими союзниками и партнерами по НАТО.

У границ Одесской области патрулирует американская авиация - фото 1
Маршрут полета самолета. Фото: скриншот

Что известно о самолете

Boeing P-8A Poseidon является многоцелевым военным самолетом для морской патрульной авиации и противоподводной борьбы. Он был разработан по заказу Военно-морских сил США для замены более старых самолетов P-3 Orion. Этот самолет известен своим развитым набором сенсоров, которые используются для наблюдения за поверхностью воды, обнаружения подлодок и ведения поисково-спасательных операций.

Основные характеристики самолета Boeing P-8A Poseidon

Миссии:

  • Морская патрульная авиация: наблюдение за поверхностью воды, обнаружение подлодок, ведение поиска и спасательных операций.
  • Противоподводная борьба: использует различные сенсоры и вооружения для обнаружения и уничтожения подлодок.
  • Вооружение: гарпуны, глубинные бомбы, противоподводные торпеды.

Самолет известен своим развитым набором сенсоров, включая такие, как радар, оптические и инфракрасные системы, акустические сенсоры.

Напомним, в течение ночи враг терроризировал южные регионы дроновыми атаками. За три волны россияне запустили более двадцати Shahed-131/136. Все они были сбиты силами противовоздушной обороны. К сожалению, есть попадание обломков. Также есть травмированные люди.

Одесса
война
самолет
Черное море
Румыния
Одесская область
Одесская ОГА
Новости Одессы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

30 января 2024

22:18Кого могут освободить от призыва по новому законопроекту о мобилизации

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

4 февраля 2024

06:40 Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг меди в начале февраля

Актуальное по теме