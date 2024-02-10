У границ Одесской области патрулирует американская авиация

P-8A Посеидон. Фото: Military.com

Сегодня, 10 февраля, во второй половине дня у границ Одесской области зафиксировали противолодочный самолет американских ВМС. В воздушном пространстве Румынии авиация патрулирует ситуацию в Черном море.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала Flightradar.

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Известно, что американский военный самолет Boeing P-8A Poseidon взлетел с итальянской авиабазы Сигонелла на Сицилии. Отметим, что база принадлежит ВВС Италии и используется ВМС США и другими союзниками и партнерами по НАТО.

Маршрут полета самолета. Фото: скриншот

Что известно о самолете

Boeing P-8A Poseidon является многоцелевым военным самолетом для морской патрульной авиации и противоподводной борьбы. Он был разработан по заказу Военно-морских сил США для замены более старых самолетов P-3 Orion. Этот самолет известен своим развитым набором сенсоров, которые используются для наблюдения за поверхностью воды, обнаружения подлодок и ведения поисково-спасательных операций.

Основные характеристики самолета Boeing P-8A Poseidon

Миссии:

Морская патрульная авиация: наблюдение за поверхностью воды, обнаружение подлодок, ведение поиска и спасательных операций.

Противоподводная борьба: использует различные сенсоры и вооружения для обнаружения и уничтожения подлодок.

Вооружение: гарпуны, глубинные бомбы, противоподводные торпеды.

Самолет известен своим развитым набором сенсоров, включая такие, как радар, оптические и инфракрасные системы, акустические сенсоры.

Напомним, в течение ночи враг терроризировал южные регионы дроновыми атаками. За три волны россияне запустили более двадцати Shahed-131/136. Все они были сбиты силами противовоздушной обороны. К сожалению, есть попадание обломков. Также есть травмированные люди.