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Біля кордонів з Одещиною зафіксовано американський розвідник — причини

6 лютого 2024 13:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Біля кордонів з Одещиною зафіксовано американський розвідник — причини
Boeing P-8A Poseidon над морем. Фото: Boeing
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Станом на 6 лютого біля південних кордонів Одеської області зʼявився американський розвідувальний літак, який знаходиться у повітряному просторі Румунії. Попередньо, він патрулює ситуацію у Чорному морі та гуманітарних коридорах. 

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

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Відомо, що американський військовий літак Boeing P-8A Poseidon злетів з італійської авіабази Сігонелла на Сицилії. Зазначимо, що ця база  належить ВПС Італії та використовується ВМС США та іншими союзниками та партнерами по НАТО. Зазначимо, що літак-розвідник НАТО, який помітили над Чорним морем, призначений для пошуку підводних човнів. Однак він може не лише виявляти субмарини, але й знищувати їх.

Що відомо про літак

Boeing P-8A Poseidon є багатоцільовим військовим літаком для морської патрульної авіації та протипідводної боротьби. Він був розроблений на замовлення Військово-морських сил США для заміни старіших літаків P-3 Orion. Цей літак відомий своїм розвиненим набором сенсорів, які використовуються для спостереження за поверхнею води, виявлення підводних човнів та ведення пошуково-рятувальних операцій.

Історія створення

Boeing P-8A Poseidon був розроблений на замовлення Військово-морських сил США (US Navy) для заміни старіших літаків P-3 Orion.
Перший політ відбувся у квітні 2009 року, і у 2013 році літак почав службу в складі ВМС США.

Нагадаємо, у Чорному морі після тривалої негоди нарешті стих шторм, через що ворог поновив своє бойове чергування. Наразі на рейді присутній ракетоносій, тож ризик обстрілів підвищився. 

Також ми писали, що генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко розповів про те, що Росія у 2024 році може піти у повторний масштабний наступ. Основним напрямком буде південь, щоб спробувати "відрізати" Україну від Чорного моря. 

Одеса
війна
НАТО
Чорне море
Румунія
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