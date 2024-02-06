У Чорне море вийшов ракетоносій РФ — скільки "Калібрів" загрожує

Запуск ракети з моря. Фото: росЗМІ

У Чорному морі після тривалої негоди нарешті стих шторм, через що ворог поновив своє бойове чергування. Наразі на рейді присутній ракетоносій, тож ризик обстрілів підвищився.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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у Чорному морі перебувають 1 ракетоносій з чотирма "Калібрами" на борту;

в Азовському морі відсутні кораблі;

у Середземному морі — 2 кораблі, з яких ракетоносій з 8 "Калібрами".

Крім того, за минулу добу жодне судно не прийшло Керч-Єнікальською протокою в інтересах РФ. Йдеться саме про Чорне та Азовське моря.

Нагадаємо, генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко розповів про те, що Росія у 2024 році може піти у повторний масштабний наступ. Основним напрямком буде південь, щоб спробувати "відрізати" Україну від Чорного моря.

Також ми писали, що протягом тривалого часу ворог не використовував "Калібри"під час обстрілів України через логістичні проблеми. Наразі РФ у прискореному темпі будує новий ракетний хаб на півдні.

Додамо, після влучання по аеродрому у Бельбеку ворог намагається знайти нові безпечні місця для дислокації літаків. Крім того, наразі росіяни вимушені віддалити пускові рубежі від території України, створюючи для себе додаткові маніпуляції для обстрілів.