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В Черное море вышел ракетоноситель РФ — сколько "Калибров" грозит

6 февраля 2024 10:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Черное море вышел ракетоноситель РФ — сколько "Калибров" грозит
Запуск ракеты с моря. Фото: росСМИ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Черном море после продолжительной непогоды наконец стих шторм, из-за чего враг возобновил свое боевое дежурство. Сейчас на рейде присутствует ракетоноситель, поэтому риск обстрелов повысился.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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  • в Черном море находятся 1 ракетоноситель с четырьмя "Калибрами" на борту;
  • в Азовском море отсутствуют корабли;
  • в Средиземном море — 2 корабля, из которых ракетоноситель с 8 "Калибрами".

Кроме того, за минувшие сутки ни одно судно не пришло Керчь-Еникальским проливом в интересах РФ. Речь идет именно о Черном и Азовском морях.

Напомним, генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко рассказал о том, что Россия в 2024 году может пойти в повторное масштабное наступление. Основным направлением будет юг, чтобы попытаться отрезать Украину от Черного моря.

Также мы писали, что в течение длительного времени враг не использовал "Калибры" во время обстрелов Украины из-за логистических проблем. В настоящее время РФ в ускоренном темпе строит новый ракетный хаб на юге.

Добавим, что после попадания по аэродрому в Бельбеке враг пытается найти новые безопасные места для дислокации самолетов. Кроме того, россияне вынуждены отдалить пусковые рубежи от территории Украины, создавая для себя дополнительные манипуляции для обстрелов.

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