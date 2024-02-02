Ворог завів більшість кораблів до пунктів базування — причини

Корабель у морі. Фото: росЗМІ

Після тривалих морських навчань в акваторії Чорного моря ворог завів більшість кораблів до пунктів базування. На чергуванні залишилися лише патрульні катери, які тримаються біля берегів РФ.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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у Чорному морі перебувають 2 кораблі, без ракетоносіїв на чегуванні;

в Азовському морі — 1 ворожий корабель;

у Середземному морі — 2 кораблі, з яких ракетоносій з 8 "Калібрами".

Рух морем не зупинявся

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря — 17 суден, 2 прямувало з протоки Босфор;

до Чорного моря — 12 суден, жодне не продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, Сили оборони півдня знищили частину авіації росіян на аеродромі "Бельбек" у тимчасово окупованому Криму. Наразі відомо, що окупанти були атаковані щонайменше пʼятьма ракетами, які досягли цілей удару.

Також ми писали, що Збройні сили України продовжують розширювати плацдарм на лівобережжі Херсонщини. Попри щоденні атаки ворога, бійці Сил оборони продовжують утримувати позиції та покращувати тактичний стан.