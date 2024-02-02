Враг завел большинство кораблей в пункты базирования — причины

Корабль в море. Фото: росСМИ

После длительных морских учений в акватории Черного моря враг завел большинство кораблей в пункты базирования. На дежурстве остались только патрульные катера, которые держатся у берегов РФ.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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в Черном море находятся 2 корабля, без ракетоносителей на дежурстве;

в Азовском море — 1 вражеский корабль;

в Средиземном море — 2 корабля, из которых ракетоноситель с 8 "Калибрами".

Движение по морю не останавливалось

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

к Азовскому морю — 17 судов, 2 направлялось из пролива Босфор;

к Черному морю — 12 судов, ни одно не продолжило движение в направлении пролива Босфор.

Напомним, Силы обороны юга уничтожили часть авиации россиян на аэродроме "Бельбек" во временно оккупированном Крыму. Известно, что оккупанты были атакованы по меньшей мере пятью ракетами, которые достигли целей удара.

Также мы писали, что вооруженные силы Украины продолжают расширять плацдарм на левобережье Херсонщины. Несмотря на ежедневные атаки врага, бойцы сил обороны продолжают удерживать позиции и улучшать тактическое состояние.