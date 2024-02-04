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Окупанти намагаються побудувати нову базу для спорядження "Калібрів"

4 лютого 2024 15:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Окупанти намагаються побудувати нову базу для спорядження "Калібрів"
Запуск ракети типу "Калібр". Фото: росЗМІ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Протягом тривалого часу ворог не використовував "Калібри" під час обстрілів України через логістичні проблеми. Наразі РФ у прискореному темпі будує новий ракетний хаб на півдні. 

Про це в етері національного телемарафону повідомив речник української добровольчої армії Південь Сергій Братчук.

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"В будь-якому разі ми не можемо недооцінювати ворога, тому що росіяни дуже вперто намагаються будувати нову локацію саме для спорядження ракетами "Калібр". Вони розуміють, що їх треба у будь-якому разі поповнювати", — сказав Братчук. 

Що відомо про ракетну базу росіян

Речник УДА зазначив, що нову базу окупанти будують віддалено від України, на Чорноморському узбережжі РФ. А найголовнішим завданням Сил оборони зараз є — не дати добудувати їм цей логістичний хаб. 

"Це йде досить складно, але вони в цьому напрямку працюють", — додав спікер. 

Нагадаємо, після влучання по аеродрому у Бельбеку ворог намагається знайти нові безпечні місця для дислокації літаків. Крім того, наразі росіяни вимушені віддалити пускові рубежі від території України, створюючи для себе додаткові маніпуляції для обстрілів. 

Також ми писали, що після знищення російського ракетного катера "Івановець", цивільні торгові судна у Чорному морі можуть більш безпечно себе почувати. Адже саме цей корабель становив загрозу для функціонування українського експортного коридору. 

Одеса
війна
Чорне море
Одеська область
Сергій Братчук
ракети
війна в Україні

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