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Оккупанты пытаются построить новую базу для снаряжения "Калибров"

4 февраля 2024 15:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Оккупанты пытаются построить новую базу для снаряжения "Калибров"
Запуск ракеты типа "Калибр". Фото: росСМИ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В течение длительного времени враг не использовал "Калибры" во время обстрелов Украины из-за логистических проблем. В настоящее время РФ в ускоренном темпе строит новый ракетный хаб на юге.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук.

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"В любом случае, мы не можем недооценивать врага, потому что россияне очень упорно пытаются строить новую локацию именно для снаряжения ракетами "Калибр". Они понимают, что их нужно в любом случае пополнять", — сказал Братчук.

Что известно о ракетной базе россиян

Спикер УГА отметил, что новую базу оккупанты строят вдали от Украины, на Черноморском побережье РФ. А главная задача Сил обороны сейчас — не дать достроить им этот логистический хаб.

"Это идет достаточно сложно, но они в этом направлении работают", — добавил спикер.

Напомним, после попадания по аэродрому в Бельбеке враг пытается найти новые безопасные места для дислокации самолетов. Кроме того, россияне вынуждены отдалить пусковые рубежи от территории Украины, создавая для себя дополнительные манипуляции для обстрелов.

Также мы писали, что после уничтожения российского ракетного катера "Ивановец" гражданские торговые суда в Черном море могут более безопасно себя чувствовать. Ведь именно этот корабль представлял угрозу функционированию украинского экспортного коридора.

Одесса
война
Черное море
Одесская область
Сергей Братчук
ракеты
война в Украине

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