У границ с Одесчиной зафиксирован американский разведчик — причины

Boeing P-8A Poseidon над морем. Фото: Boeing

По состоянию на 6 февраля у южных границ Одесской области появился американский разведывательный самолет, находящийся в воздушном пространстве Румынии. Предварительно он патрулирует ситуацию в Черном море и гуманитарных коридорах.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала Flightradar.

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Известно, что американский военный самолет Boeing P-8A Poseidon взлетел с итальянской авиабазы Сигонелла на Сицилии. Отметим, что база принадлежит ВВС Италии и используется ВМС США и другими союзниками и партнерами по НАТО. Отметим, что самолет-разведчик НАТО, который был замечен над Черным морем, предназначен для поиска подлодок. Однако он может не только обнаруживать субмарины, но и уничтожать их.

Что известно о самолете

Boeing P-8A Poseidon является многоцелевым военным самолетом для морской патрульной авиации и противоподводной борьбы. Он был разработан по заказу Военно-морских сил США для замены более старых самолетов P-3 Orion. Этот самолет известен своим развитым набором сенсоров, которые используются для наблюдения за поверхностью воды, обнаружения подлодок и ведения поисково-спасательных операций.

История создания

Boeing P-8A Poseidon был разработан по заказу Военно-морских сил США (US Navy) для замены более старых самолетов P-3 Orion.

Первый полет состоялся в апреле 2009 года и в 2013 году самолет начал службу в составе ВМС США.

Напомним, в Черном море после продолжительной непогоды наконец стих шторм, из-за чего враг возобновил свое боевое дежурство. На рейде присутствует ракетоноситель, поэтому риск обстрелов повысился.

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