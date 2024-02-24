Біля Одещини патрулює американська авіація — яка мета

Маршрут розвідувального літака. Фото: скриншот

Станом на 24 лютого біля південних кордонів Одеської області зʼявився американський розвідувальний літак, який перебуває у повітряному просторі Румунії. Попередньо він патрулює ситуацію у Чорному морі та гуманітарних коридорах.

Про це Новини.LIVE дізналося з порталу Flightradar.

Відомо, що американський військовий літак Boeing P-8A Poseidon злетів з італійської авіабази Сігонелла на Сицилії. Зазначимо, що ця база належить ВПС Італії та використовується ВМС США та іншими союзниками та партнерами по НАТО. Зазначимо, що літак-розвідник НАТО, який помітили над Чорним морем, призначений для пошуку підводних човнів. Однак він може не лише виявляти субмарини, але й знищувати їх.

Що відомо про літак

Boeing P-8A Poseidon є багатоцільовим військовим літаком для морської патрульної авіації та протипідводної боротьби. Він був розроблений на замовлення Військово-морських сил США для заміни старіших літаків P-3 Orion. Цей літак відомий своїм розвиненим набором сенсорів, які використовуються для спостереження за поверхнею води, виявлення підводних човнів та ведення пошуково-рятувальних операцій.

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