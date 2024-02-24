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Біля Одещини патрулює американська авіація — яка мета

24 лютого 2024 16:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Біля Одещини патрулює американська авіація — яка мета
Маршрут розвідувального літака. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Станом на 24 лютого біля південних кордонів Одеської області зʼявився американський розвідувальний літак, який перебуває у повітряному просторі Румунії. Попередньо він патрулює ситуацію у Чорному морі та гуманітарних коридорах. 

Про це Новини.LIVE дізналося з порталу Flightradar.

Відомо, що американський військовий літак Boeing P-8A Poseidon злетів з італійської авіабази Сігонелла на Сицилії. Зазначимо, що ця база  належить ВПС Італії та використовується ВМС США та іншими союзниками та партнерами по НАТО. Зазначимо, що літак-розвідник НАТО, який помітили над Чорним морем, призначений для пошуку підводних човнів. Однак він може не лише виявляти субмарини, але й знищувати їх.

Що відомо про літак

Boeing P-8A Poseidon є багатоцільовим військовим літаком для морської патрульної авіації та протипідводної боротьби. Він був розроблений на замовлення Військово-морських сил США для заміни старіших літаків P-3 Orion. Цей літак відомий своїм розвиненим набором сенсорів, які використовуються для спостереження за поверхнею води, виявлення підводних човнів та ведення пошуково-рятувальних операцій.

Нагадаємо, правоохоронці розпочали розслідування за фактом атаки ударних БпЛА на Одесу. Прокурори вже фіксують наслідки чергової атаки окупантів по цивільному об'єкті, у якому постраждали люди. 

Також ми писали, речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук вважає, що знищення Кримського мосту буде стратегічно важливим кроком для України, оскільки це перекриє логістичну лінію, яка зараз допомагає ворогу. Операція буде спрямована на одноразовий удар для досягнення потрібного результату.  

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