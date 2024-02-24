Одеська прокуратура почала розслідування атаки на житловий будинок

Наслідки атаки на Одесу. Фото: Одеська обласна прокуратура

Правоохоронці розпочали розслідування за фактом атаки ударних БпЛА на Одесу. Прокурори вже фіксують наслідки чергової атаки окупантів по цивільному об'єкті, у якому постраждали люди.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

Правоохоронці оглядають місце вибуху. Фото: Одеська обласна прокуратура

Деталі справи

За інформацією відомства, у ніч проти 24 лютого російські військові, застосовуючи заборонені міжнародним правом засоби ведення війни, здійснили дронову атаку по об’єктах цивільної інфраструктури міста.

За попередніми даними, внаслідок ворожої атаки зруйновано одноповерховий житловий будинок, загинув 70-річний чоловік, ще троє місцевих жителів — отримали поранення, їх госпіталізовано до медзакладу. Наразі триває огляд будинку, повний перелік руйнувань та пошкоджень ще встановлюється.

Уламки збитого дрона. Фото: Одеська обласна прокуратура

Нічна атака по Одесі

Нагадаємо, сьогодні вночі в Одесі пролунав потужний вибух. Російські війська атакували ударними дронами місто. В результаті ворожий дрон потрапив у житловий будинок.

Згодом керівник ОВА Олег Кіпер повідомив, що внаслідок влучання у житловий будинок в Одесі виникла пожежа. Користувачі соцмереж поширили перші фото та відео місця, куди прилетів ворожий БпЛА.

Пізніше стало відомо, що рятувальники дістали з-під завалів ще одну поранену жінку та тіло чоловіка.

Наслідки влучання в Одесі. Фото: Одеська обласна прокуратура

Додамо, уже два роки, 731 день або 17 тисяч годин Україна веде повномасштабну війну, розпочату Росією. Перші вибухи та сигнали повітряної тривоги, що пролунали 24 лютого 2022 року, залишаться в пам'яті кожного громадянина. Для одеситів цей день особливо важкий, адже кожен тоді бачив ворожий десант, який наближався до узбережжя, але ніхто не міг уявити, наскільки кривавою та руйнівною буде ця війна.