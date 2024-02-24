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Одесская прокуратура начала расследование атаки на жилой дом

24 февраля 2024 11:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Одесская прокуратура начала расследование атаки на жилой дом
Последствия атаки в Одессу. Фото: Одесская областная прокуратура
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Правоохранители начали расследование по факту атаки ударных БПЛА в Одессу. Прокуроры уже фиксируют последствия очередной атаки оккупантов по гражданскому объекту, в котором пострадали люди.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

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Правоохранители осматривают место взрыва. Фото: Одесская областная прокуратура

Детали дела

По информации ведомства, в ночь на 24 февраля российские военные, применяя запрещенные международным правом средства ведения войны, совершили дроновую атаку по объектам гражданской инфраструктуры города. По предварительным данным, в результате вражеской атаки разрушен одноэтажный жилой дом, погиб 70-летний мужчина, еще трое местных жителей — получили ранения, они госпитализированы в медучреждение. В настоящее время идет осмотр дома, полный перечень разрушений и повреждений еще устанавливается.

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Обломки взбитого дрона. Фото: Одесская областная прокуратура

Ночная атака по Одессе

Напомним, сегодня ночью в Одессе раздался мощный взрыв. Российские войска атаковали ударными дронами город. В результате вражеский дрон попал в жилой дом.

Позже руководитель ОВА Олег Кипер сообщил, что в результате попадания в жилой дом в Одессе возник пожар. Пользователи соцсетей распространили первые фото и видео места, куда прилетел вражеский БПЛА.

Позже стало известно, что спасатели извлекли из-под завалов еще одну раненую женщину и тело мужчины.

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Последствия попадания в Одессе. Фото: Одесская областная прокуратура

Добавим, уже два года, 731 день или 17 тысяч часов, Украина ведет полномасштабную войну, начатую Россией. Первые взрывы и сигналы воздушной тревоги, раздавшиеся 24 февраля 2022 года, останутся в памяти каждого гражданина. Для одесситов этот день особенно тяжел, ведь каждый видел тогда враждебный десант, который приближался к побережью, но никто не мог представить, насколько кровавой и разрушительной будет эта война.

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