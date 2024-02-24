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Возле Одесчины патрулирует американская авиация — какая цель

24 февраля 2024 16:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Возле Одесчины патрулирует американская авиация — какая цель
Маршрут разведывательного самолета. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

По состоянию на 24 февраля у южных границ Одесской области появился американский разведывательный самолет, находящийся в воздушном пространстве Румынии. Предварительно он патрулирует ситуацию в Черном море и гуманитарных коридорах.

Об этом Новини.LIVE узнало с портала Flightradar.

Известно, что американский военный самолет Boeing P-8A Poseidon взлетел с итальянской авиабазы Сигонелла на Сицилии. Отметим, что база принадлежит ВВС Италии и используется ВМС США и другими союзниками и партнерами по НАТО. Отметим, что самолет-разведчик НАТО, который был замечен над Черным морем, предназначен для поиска подлодок. Однако он может не только обнаруживать субмарины, но и уничтожать их.

Что известно о самолете

Boeing P-8A Poseidon является многоцелевым военным самолетом для морской патрульной авиации и противоподводной борьбы. Он был разработан по заказу Военно-морских сил США для замены более старых самолетов P-3 Orion. Этот самолет известен своим развитым набором сенсоров, которые используются для наблюдения за поверхностью воды, обнаружения подлодок и ведения поисково-спасательных операций.

Напомним, правоохранители начали расследование по факту атаки ударных БПЛА в Одессу. Прокуроры уже фиксируют последствия очередной атаки оккупантов по гражданскому объекту, в котором пострадали люди.

Также мы писали, спикер украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук считает, что уничтожение Крымского моста будет стратегически важным шагом для Украины, поскольку это перекроет логистическую линию, которая сейчас помогает врагу. Операция будет направлена на одноразовый удар для достижения требуемого результата.

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