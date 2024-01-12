Біля Одеської області патрулює розвідувальний боїнг НАТО

Маршрут американського літака. Фото: скриншот

Наразі біля південних кордонів Одеської області на патрулювання вийшов американський розвідувальник Boeing P-8A Poseidon. Літак НАТО зафіксовано у повітряному просторі Румунії, який моніторить ситуацію у Чорному морі.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

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За відкритою інформацією, літак злетів з авіабази НАТО неподалік від Катанії на Сицилії та перебуває у повітряному просторі Румунії. Українські радари зафіксували його біля Ізмаїла та Кілії.

Інформація про літак. Фото: скриншот

Що відомо про літак

P-8A — це патрульний протичовновий літак, розроблений за програмою багатоцільового морського літака. Призначений для виявлення та знищення підводних човнів противника в районах патрулювання, розвідки, участі у протикорабельних та рятувальних операціях. З початку війни західні розвідки діляться інформацією з Україною у режимі реального часу.

Нагадаємо, систематичні та вдалі атаки Сил оборони України на російський флот у Криму. Наразі ворог значно відступив до південно-східної частини, на півночі ж наразі домінують ЗСУ.

Також ми писали, що кораблі для розмінування Чорного моря наразі знаходяться у Великій Британії. Україна станом на початок січня не робила запит Туреччині на прохід тральників протокою Босфор.