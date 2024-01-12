Около Одесской области патрулирует разведывательный боинг НАТО

Маршрут американского самолета. Фото: скриншот

У южных границ Одесской области на патрулирование вышел американский разведчик Boeing P-8A Poseidon. Самолет НАТО зафиксирован в воздушном пространстве Румынии, которое мониторит ситуацию в Черном море.

Об этом Новини.LIVE узнали на портале Flightradar.

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По открытой информации, самолет взлетел с авиабазы НАТО недалеко от Катании на Сицилии и находится в воздушном пространстве Румынии. Украинские радары зафиксировали его около Измаила и Килии.

Информация о самолете. Фото: скриншот

Что известно о самолете

P-8A — это патрульный противолодочный самолет, разработанный по программе многоцелевого морского самолета. Предназначен для обнаружения и уничтожения подлодок противника в районах патрулирования, разведки, участия в противокорабельных и спасательных операциях. С начала войны западные разведки делятся информацией с Украиной в режиме реального времени.

Напомним, систематические и удачные атаки Сил обороны Украины на российский флот в Крыму. Теперь враг значительно отступил к юго-восточной части, на севере же доминируют ВСУ.

Также мы писали, что корабли для разминирования Черного моря находятся в Великобритании. Украина по состоянию на начало января не запросила Турцию на проход тральщиков по проливу Босфор.