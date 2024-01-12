Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Около Одесской области патрулирует разведывательный боинг НАТО arrow

Около Одесской области патрулирует разведывательный боинг НАТО

12 января 2024 14:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Около Одесской области патрулирует разведывательный боинг НАТО
Маршрут американского самолета. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

У южных границ Одесской области на патрулирование вышел американский разведчик Boeing P-8A Poseidon. Самолет НАТО зафиксирован в воздушном пространстве Румынии, которое мониторит ситуацию в Черном море.

Об этом Новини.LIVE узнали на портале Flightradar.

Читайте также:

По открытой информации, самолет взлетел с авиабазы НАТО недалеко от Катании на Сицилии и находится в воздушном пространстве Румынии. Украинские радары зафиксировали его около Измаила и Килии.

Информация о самолете. Фото: скриншот

Что известно о самолете

P-8A — это патрульный противолодочный самолет, разработанный по программе многоцелевого морского самолета. Предназначен для обнаружения и уничтожения подлодок противника в районах патрулирования, разведки, участия в противокорабельных и спасательных операциях. С начала войны западные разведки делятся информацией с Украиной в режиме реального времени.

Напомним, систематические и удачные атаки Сил обороны Украины на российский флот в Крыму. Теперь враг значительно отступил к юго-восточной части, на севере же доминируют ВСУ.

Также мы писали, что корабли для разминирования Черного моря находятся в Великобритании. Украина по состоянию на начало января не запросила Турцию на проход тральщиков по проливу Босфор.

Одесса
НАТО
самолет
Черное море
Румыния
Одесская область
Новости Одессы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

30 декабря 2023
Новость с видео

09:05 Рецепт салата "снежная красавица", от которого невозможно оторваться

Актуальное по теме