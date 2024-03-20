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Біля південних кордонів Одещини патрулюють два літаки НАТО — яка мета

20 березня 2024 12:25
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Біля південних кордонів Одещини патрулюють два літаки НАТО — яка мета
Літак Boeing RC-135V Rivet Joint. Фото: Jetphotos
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

У небі над Румунією, біля південних кордонів Одеської області, знаходяться два літаки-розвідники НАТО.  Вони моніторять ситуацію на українських фронтах, в Чорному морі, а також в анексованому Криму.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

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Bombardier Challenger 650 — що відомо

Американський літак радіоелектронної розвідки Bombardier Challenger 650 Artemis веде розвідку вздовж кордонів Молдови та України над територією Румунії. Такий літак використовується для ведення радіоелектронної розвідки. 
 

Біля південних кордонів Одещини патрулює 2 літаки НАТО — яка мета - фото 1
Маршрут американського розвідувальника. Фото: скриншот

Він може розвивати швидкість до 854 км/год, та має дальністю польоту — 7 400 км. Відомо, що він злетів з аеродрому "Михайло Когелнічану" в Румунії.

Boeing RC-135W Rivet Joint 

Літак ВПС США Boeing RC-135W Rivet Joint з позивним JAKE17 виконує свою місію у повітряному просторі Румунії. 
 

Біля південних кордонів Одещини патрулює 2 літаки НАТО — яка мета - фото 2
Маршрут літака ВПС США. Фото: скриншот

Спочатку він призначався для збору та аналізу стратегічної інформації та розвідувальних даних. Однак останнім часом все частіше використовується для розкриття можливостей радіоелектронної техніки та обладнання. Відомо, що цей літак злетів з авіабази НАТО Мілденхолл у Великій Британії.

Контроль акваторії Чорного моря

Раніше ми писали, що останнім часом над Чорним морем часто фіксується літак США, зазначений як американський розвідувальник Boeing P-8A Poseidon. Він патрулює повітряний простір Румунії та моніторить ситуацію у регіоні.

Також ми повідомляли, що росіяни досі не виводять свої військові кораблі на чергування акваторією Чорного моря. Станом на сьогодні, 20 березня, в акваторії не спостерігається жодного ракетоносія, проте вони зафіксовані в Середземному морі.

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