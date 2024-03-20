Кораблі ЧФ РФ досі перебувають у пунктах базування — ситуація з ворожим флотом

Військові кораблі на чергуванні. Ілюстративне фото: РосЗМІ

Росіяни досі не виводять свої військові кораблі на чергування акваторією Чорного моря. Станом на сьогодні, 20 березня, в акваторії не спостерігається жодного ракетоносія, проте вони зафіксовані в Середземному морі.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.



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У Чорному морі відсутні ворожі кораблі;

в Азовському морі відсутні ворожі кораблі;

у Середземному морі — 3 кораблі, з яких 1 ракетоносій з 8 ракетами "Калібр".

Рух морем продовжується

В інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою за добу здійснили:

до Азовського моря — 23 суден, з них 8 рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря — 12 суден, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, у портах окупованого Криму є мінімум військових кораблів Росії. Окупанти передислокували більш цінні судна вглиб своєї країни, а на півострові залишились лише деякі катери. Таке рішення загарбників зумовлене успішними атаками ЗСУ на їхній флот.

Також ми писали, що Російський Чорноморський флот постійно перебуває в страху. Окупанти намагаються уникнути виявлення, переносячи свої плавзасоби якомога далі від тимчасово окупованого Криму. Окрім цього, у загарбників також спостерігаються проблеми з особовим складом ЧФ РФ.

Додамо, що ВМС ретельно аналізують найбільш стратегічно важливі кораблі Російського Чорноморського флоту, спрямовуючи увагу на їх потенційну військову загрозу. Наразі найбільшу небезпеку для України несуть саме ворожі ракетоносії, тому вони в пріоритеті на знищення.