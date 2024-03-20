Корабли ЧФ РФ до сих пор находятся в пунктах базирования — ситуация с вражеским флотом

Военные корабли на дежурстве. Иллюстративное фото: РосСМИ

Россияне до сих пор не выводят свои военные корабли на дежурство акваторией Черного моря. На сегодня, 20 марта, в акватории не наблюдается ни одного ракетоносителя, однако они зафиксированы в Средиземном море.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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В Черном море отсутствуют вражеские корабли;

в Азовском море отсутствуют вражеские корабли;

в Средиземном море — 3 корабля, из которых 1 ракетоноситель с 8 ракетами "Калибр".

Движение по морю продолжается

В интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом за сутки совершили:

к Азовскому морю — 23 судна, из них 8 двигались из пролива Босфор;

к Черному морю — 12 суден, из них 4 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

Напомним, в портах оккупированного Крыма есть минимум военных кораблей России. Оккупанты передислоцировали более ценные суда вглубь своей страны, а на полуострове остались лишь некоторые катера. Такое решение захватчиков обусловлено успешными атаками ВСУ на их флот.

Также мы писали, что Российский Черноморский флот постоянно находится в ужасе. оккупанты пытаются избежать обнаружения, перенося свои плавсредства как можно дальше от временно оккупированного Крыма. Кроме того, у захватчиков также наблюдаются проблемы с личным составом ЧФ РФ.

Добавим, что ВМС тщательно анализируют наиболее стратегически важные корабли Российского Черноморского флота, уделяя внимание их потенциальной военной угрозе. Наибольшую опасность для Украины несут именно вражеские ракетоносители, поэтому они в приоритете на уничтожение.