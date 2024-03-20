Около южных границ Одесчины патрулируют два самолета НАТО — какая цель

Самолет Boeing RC-135V Rivet Joint. Фото: Jetphotos

В небе над Румынией, около южных границ Одесской области, находятся два самолета-разведчика НАТО. Они мониторят ситуацию на украинских фронтах, в Черном море, а также в аннексированном Крыму.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала Flightradar.

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Bombardier Challenger 650 — что известно

Американский самолет радиоэлектронной разведки Bombardier Challenger 650 Artemis ведет разведку вдоль границ Молдовы и Украины над территорией Румынии. Такой самолет используется для ведения радиоэлектронной разведки.

Маршрут американского разведчика. Фото: скриншот

Он может развивать скорость до 854 км/ч и имеет дальность полета — 7 400 км. Известно, что он взлетел с аэродрома "Михаил Когелничану" в Румынии.

Boeing RC-135W Rivet Joint

Самолет ВВС США Boeing RC-135W Rivet Joint с позывным JAKE17 выполняет свою миссию в воздушном пространстве Румынии.

Маршрут самолета ВВС США. Фото: скриншот

Первоначально он предназначался для сбора и анализа стратегической информации и разведывательных данных. Однако в последнее время все чаще используется для раскрытия возможностей радиоэлектронной техники и оборудования. Известно, что этот самолет взлетел с авиабазы НАТО Милденхолл в Великобритании.

Контроль акватории Черного моря

Ранее мы писали, что в последнее время над Черным морем часто фиксируется самолет США, указанный как американский разведчик Boeing P-8A Poseidon. Он патрулирует воздушное пространство Румынии и мониторит ситуацию в регионе.

Также мы сообщали, что россияне до сих пор не выводят свои военные корабли на дежурство акваторией Черного моря. На сегодня, 20 марта, в акватории не наблюдается ни одного ракетоносителя, однако они зафиксированы в Средиземном море.