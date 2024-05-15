Більше 100 мільйонів гривень — допомога одеситам, які втратили житло через обстріли
Одесити, які втратили домівки, отримають понад сто мільйонів гривень на на відбудову та ремонт. Наразі вже сформовані сертифікати на 52 квартири, які містянам нададуть у рамках державної програми "єВідновлення".
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
У місті більше 60 квартир є повністю знищеними унаслідок обстрілів з боку Росії. Наразі вже сформовано сертифікатів на надання матеріальної допомоги на загальну суму понад 100 мільйонів гривень.
"66 квартир у будинках міста визнано знищеними. Сертифікати на суму 100 529 073,1 гривень вже сформовано за 52 квартирами, які потребують відновлення", — зазначив перший заступник міського голови Олександр Філатов.
Більше про допомогу власникам знищених квартир
Нагадаємо, що вже було ухвалено компенсації мешканцям більше 10 квартир на проспекті Добровольського . Також власники зруйнованого житла на вул. Картамишевській та проспекті Шевченка отримають житлові сертифікати.
Раніше ми повідомляли, що розмір компенсацій для власників зруйнованих квартир на Добровольського в Одесі збільшився. Відтепер деякі одесити матимуть змогу отримати 691 долар за квадратний метр за програмою "єВідновлення".
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