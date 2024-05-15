Більше 100 мільйонів гривень — допомога одеситам, які втратили житло через обстріли

Одесити отримають допомогу на відновлення житла. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Одесити, які втратили домівки, отримають понад сто мільйонів гривень на на відбудову та ремонт. Наразі вже сформовані сертифікати на 52 квартири, які містянам нададуть у рамках державної програми "єВідновлення".

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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У місті більше 60 квартир є повністю знищеними унаслідок обстрілів з боку Росії. Наразі вже сформовано сертифікатів на надання матеріальної допомоги на загальну суму понад 100 мільйонів гривень.

"66 квартир у будинках міста визнано знищеними. Сертифікати на суму 100 529 073,1 гривень вже сформовано за 52 квартирами, які потребують відновлення", — зазначив перший заступник міського голови Олександр Філатов.

Більше про допомогу власникам знищених квартир

Нагадаємо, що вже було ухвалено компенсації мешканцям більше 10 квартир на проспекті Добровольського . Також власники зруйнованого житла на вул. Картамишевській та проспекті Шевченка отримають житлові сертифікати.

Раніше ми повідомляли, що розмір компенсацій для власників зруйнованих квартир на Добровольського в Одесі збільшився. Відтепер деякі одесити матимуть змогу отримати 691 долар за квадратний метр за програмою "єВідновлення".