Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Більше 100 мільйонів гривень — допомога одеситам, які втратили житло через обстріли arrow

Більше 100 мільйонів гривень — допомога одеситам, які втратили житло через обстріли

15 травня 2024 18:10
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Більше 100 мільйонів гривень — допомога одеситам, які втратили житло через обстріли
Одесити отримають допомогу на відновлення житла. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Одесити, які втратили домівки, отримають понад сто мільйонів гривень на на відбудову та ремонт. Наразі вже сформовані сертифікати на 52 квартири, які містянам нададуть у рамках державної програми "єВідновлення".

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Читайте також:

У місті більше 60 квартир є повністю знищеними унаслідок обстрілів з боку Росії. Наразі вже сформовано сертифікатів на надання матеріальної допомоги на загальну суму понад 100 мільйонів гривень. 

"66 квартир у будинках міста визнано знищеними. Сертифікати на суму 100 529 073,1 гривень вже сформовано за 52 квартирами, які потребують відновлення", — зазначив перший заступник міського голови Олександр Філатов. 

Більше про допомогу власникам знищених квартир

Нагадаємо, що вже було ухвалено компенсації мешканцям більше 10 квартир на проспекті Добровольського . Також власники зруйнованого житла на вул. Картамишевській та проспекті Шевченка отримають житлові сертифікати.

Раніше ми повідомляли, що розмір компенсацій для власників зруйнованих квартир на Добровольського в Одесі збільшився. Відтепер деякі одесити матимуть змогу отримати 691 долар за квадратний метр за програмою "єВідновлення".

Одеса
війна
виплати
Одеська область
обстріли
житло
компенсація
Одеська ОДА
Новини Одеси
єВідновлення
атака

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників