Более 100 миллионов гривен — помощь одесситам, потерявшим жилье из-за обстрелов
Одесситы, лишившиеся дома, получат более ста миллионов гривен на восстановление и ремонт. Сейчас уже сформированы сертификаты на 52 квартиры, которые горожанам предоставят в рамках государственной программы "єВідновлення".
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
В городе более 60 квартир полностью уничтожены в результате обстрелов со стороны России. В настоящее время уже сформированы сертификаты на предоставление материальной помощи на общую сумму более 100 миллионов гривен.
"66 квартир в домах города признаны уничтоженными. Сертификаты на сумму 100 529 073,1 гривни уже сформированы по 52 квартирам, нуждающимся в восстановлении", — отметил первый заместитель городского головы Александр Филатов.
Больше о помощи владельцам уничтоженных квартир
Напомним, что уже были приняты компенсации жильцам более 10 квартир на проспекте Добровольского. Также владельцы разрушенного жилья по ул. Картамышевской и проспекте Шевченко получат жилищные сертификаты.
Ранее мы сообщали, что размер компенсаций для владельцев разрушенных квартир на Добровольского в Одессе увеличился. Теперь некоторые одесситы смогут получить 691 доллар за квадратный метр по программе "єВідновлення".
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