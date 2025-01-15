Одесит гуляв по місту з нунчаками

Одесита судили за прогулянку з нунчаками. Фото: ілюстративне/lastday.club

Одесит розгулював містом з саморобними нунчаками. Його зупинили нацгвардійці й виявили заборонений предмет. Тепер чоловік перебуватиме під наглядом.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з вироку Малиновського райсуду.

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Подробиці справи

На суді обвинувачений розповів, що випадково знайшов нунчаки у парку Савицького й вирішив забрати. Японська зброя йому так сподобалася, що він носив її з собою. Ввечері чоловіка зупинив патруль Національної гвардії й викликав поліцію. На запитання правоохоронців, чи є у нього щось заборонене, одесит добровільно віддав нунчаки.

Що вирішив суд

Суддя призначив шанувальнику ніндзя два роки пробаційного нагляду. Це означає, що він має регулярно відзначатися в органі пробації й повідомляти про зміну місця мешкання та роботи. Крім того, одесит має відшкодувати 1,5 тис. грн вартості судової експертизи. Самі нунчаки в нього конфіскували на користь держави.

Зазначимо, що в Україні нунчаки вважаються холодною зброєю.

Нагадаємо, на Одещині затримали чоловіка, який сховав пістолет у книгу. Також в області військовий возив у машину гранату.