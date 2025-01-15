Одессит гулял по городу с нунчаками

Больше не ниндзя — суд отобрал у одессита японское оружие
Одессит разгуливал по городу с самодельными нунчаками. Его остановили нацгвардейцы и обнаружили запрещенный предмет. Теперь мужчина будет находиться под наблюдением.
Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из приговора Малиновского райсуда.
Подробности дела
На суде обвиняемый рассказал, что случайно нашел нунчаки в парке Савицкого и решил забрать. Японское оружие ему так понравилось, что он носил его с собой. Вечером мужчину остановил патруль Национальной гвардии и вызвал полицию. На вопрос правоохранителей, есть ли у него что-то запрещенное, одессит добровольно отдал нунчаки.
Что решил суд
Суд назначил поклоннику ниндзя два года пробационного надзора. Это означает, что он должен регулярно отмечаться в органе пробации и сообщать об изменении места проживания и работы. Кроме того, одессит должен возместить 1,5 тыс. грн стоимости судебной экспертизы. Сами нунчаки у него конфисковали в пользу государства.
Отметим, что в Украине нунчаки считаются холодным оружием.
Напомним, в Одесской области задержали мужчину, который прятал пистолет в книгу. Также в области военный возил в машину гранату.
Читайте Новини.LIVE!