Одессит гулял по городу с нунчаками

Одессита судили за прогулку с нунчаками. Фото: иллюстративное/lastday.club

Одессит разгуливал по городу с самодельными нунчаками. Его остановили нацгвардейцы и обнаружили запрещенный предмет. Теперь мужчина будет находиться под наблюдением.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из приговора Малиновского райсуда.

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Подробности дела

На суде обвиняемый рассказал, что случайно нашел нунчаки в парке Савицкого и решил забрать. Японское оружие ему так понравилось, что он носил его с собой. Вечером мужчину остановил патруль Национальной гвардии и вызвал полицию. На вопрос правоохранителей, есть ли у него что-то запрещенное, одессит добровольно отдал нунчаки.

Что решил суд

Суд назначил поклоннику ниндзя два года пробационного надзора. Это означает, что он должен регулярно отмечаться в органе пробации и сообщать об изменении места проживания и работы. Кроме того, одессит должен возместить 1,5 тыс. грн стоимости судебной экспертизы. Сами нунчаки у него конфисковали в пользу государства.

Отметим, что в Украине нунчаки считаются холодным оружием.

Напомним, в Одесской области задержали мужчину, который прятал пистолет в книгу. Также в области военный возил в машину гранату.