Миколаївці лишаються вдома

Пам'ятник у Миколаєві. Фото: Миколаївська міська рада

Майже 90% мешканців Миколаєва не планують покидати місто навіть після закінчення війни. Містяни відчувають гордість за своє місто і почуваются у безпеці.

Про це Новини.LIVE дізналося з опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

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Згідно з даними соціологів, 87% миколаївців не розглядають варіант переїзду деінде, окрім рідного міста. Також думка у містян змінилася з 2020 року: у лютому 2020 року понад 80% містян відчували гордість, що є жителями Миколаєва. У травні 2023 року такої думки дотримуються вже 92%.

Також більшість жителів вважають, що у місті середній рівень можливостей для бізнесу та надання освітніх, медичних і транспортних послуг. А от роботу газопостачання, електропостачання та водопостачання оцінюють дуже добре, як і працю пожежників, рятувальників та працівників швидкої допомоги.

Нагадаємо, тиждень тому в Миколаєві відкрилися перші дитячі садочки. Їх перевірили відповідні комісії на наявність безпечних укриттів. На черзі для відкриття ще три заклади. В решті наразі тривають ремонтні роботи укриттів.

Також ми писали, що в дитячих садках Одеси не вистачає приблизно 10 тисяч місць. Це призводить до того, що віддається перевага дітям батьків, які перебувають на військовій службі та мають офіційне працевлаштування.