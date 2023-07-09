Николаевцы остаются дома

Памятник в Николаеве. Фото: Николаевский городской совет

Около 90% жителей Николаева не планируют покидать город даже после окончания войны. Горожане чувствуют гордость за свой город и чувствуют себя в безопасности.

Об этом Новини.LIVE узнало из опроса Социологической группы "Рейтинг".

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Согласно данным социологов, 87% николаевцев не рассматривают вариант переезда в другое место, кроме родного города. Также мнение у горожан изменилось с 2020 года: в феврале 2020 года более 80% горожан чувствовали гордость, что являются жителями Николаева. В мае 2023 года такого мнения придерживаются уже 92%.

Большинство жителей считают, что в городе средний уровень возможностей для бизнеса и предоставления образовательных, медицинских и транспортных услуг. А вот работу газоснабжения, электроснабжения и водоснабжения оценивают очень хорошо, как и труд пожарных, спасателей и работников скорой помощи.

Напомним, неделю назад в Николаеве открылись первые детские сады. Их проверили соответствующие комиссии на наличие безопасных укрытий. На очереди для открытия еще три заведения. В остальном продолжаются ремонтные работы укрытий.

Также мы писали, что в детских садах Одессы не хватает около 10 тысяч мест. Это приводит к тому, что предпочитает детей родителей, которые находятся на военной службе и имеют официальное трудоустройство.