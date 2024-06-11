Одесити підтримують євроінтеграцію України: дані опитування

Більшість містян Одеси підтримують вступ до ЄС та НАТО. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Через війну підтримка українцями вступу до міжнародних альянсів, такі як НАТО та ЄС, помітно зросла. Так, більшість одеситів схиляється до європейської інтеграції, однак є й ті, хто все ще вагається або підтримує альтернативні варіанти, такі як Митний союз з Росією.

Результати опитування опублікував Міжнародний республіканський інститут.

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Підтримка вступу до ЄС та НАТО

За результатами дослідження 49% жителів Одеси підтримують вступ до Європейського Союзу. Водночас, 9% респондентів міста обрали б вступ до Митного союзу з Росією, Білоруссю та Казахстаном. Інші 30% висловилися за вступ до іншої міжнародної структури, а 12% не змогли визначитися з відповіддю.

Думки українців за результатами опитування. Фото: скриншот

Якщо б референдум проводили найближчим часом, то за вступ в НАТО проголосувало б 43% одеситів. Проти цього висловилися 24% респондентів, ще 26% заявили, що взагалі не брали б участь у голосуванні, і 7% ще не визначилися.

Результати опитування українців щодо вступу у НАТО. Фото: скриншот

Порівняння з іншими регіонами

Порівняння з іншими регіонами України показує, що підтримка євроінтеграції та вступу до НАТО в Одесі є дещо нижчою, ніж у західних регіонах, але вищою, ніж на сході країни. Наприклад, у Львівській області підтримка вступу до ЄС складає понад 90%, а до НАТО — понад 80%. На сході, у Харківській області, відповідні показники становлять 61% та 55%.

Результати опитування українців щодо вступу у ЄС. Фото: скриншот

Ми раніше писали, що журналісти Новини.LIVE поцікавилися в одеситів, як, на їхню думку, має відбуватися мобілізація в Україні. Деякі містяни вважають, що призов навіть під час війни має бути добровільним, проте є й протилежні думки серед населення. Детальніше читайте у матеріалі.

Також журналісти Новини.LIVE поцікавилися у жителів Одеси, чи згодні вони з поточними зарплатами міністрів. Більшість містян вважають, що в українських урядовців занадто високі прибутки, особливо під час війни. Проте деякі згодні, адже вважають, что міністри виконують складну роботу, що спрямована на добробут Української держави.