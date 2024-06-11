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Більшість одеситів підтримує вступ України до ЄС та НАТО — дані опитування

11 червня 2024 12:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Одесити підтримують євроінтеграцію України: дані опитування
Більшість містян Одеси підтримують вступ до ЄС та НАТО. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Через війну підтримка українцями вступу до міжнародних альянсів, такі як НАТО та ЄС, помітно зросла. Так, більшість одеситів схиляється до європейської інтеграції, однак є й ті, хто все ще вагається або підтримує альтернативні варіанти, такі як Митний союз з Росією.

Результати опитування опублікував Міжнародний республіканський інститут.

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Підтримка вступу до ЄС та НАТО

За результатами дослідження 49% жителів Одеси підтримують вступ до Європейського Союзу. Водночас, 9% респондентів міста обрали б вступ до Митного союзу з Росією, Білоруссю та Казахстаном. Інші 30% висловилися за вступ до іншої міжнародної структури, а 12% не змогли визначитися з відповіддю.

Прихільність між НАТО та ЄС
Думки українців за результатами опитування. Фото: скриншот

Якщо б референдум проводили найближчим часом, то за вступ в НАТО проголосувало б 43% одеситів. Проти цього висловилися 24% респондентів, ще 26% заявили, що взагалі не брали б участь у голосуванні, і 7% ще не визначилися.

Результати опитування щодо вступу у НАТО
Результати опитування українців щодо вступу у НАТО. Фото: скриншот

Порівняння з іншими регіонами

Порівняння з іншими регіонами України показує, що підтримка євроінтеграції та вступу до НАТО в Одесі є дещо нижчою, ніж у західних регіонах, але вищою, ніж на сході країни. Наприклад, у Львівській області підтримка вступу до ЄС складає понад 90%, а до НАТО — понад 80%. На сході, у Харківській області, відповідні показники становлять 61% та 55%. 

Результати опитування щодо вступу у ЄС
Результати опитування українців щодо вступу у ЄС. Фото: скриншот

Ми раніше писали, що журналісти  Новини.LIVE поцікавилися в одеситів, як, на їхню думку, має відбуватися мобілізація в Україні. Деякі містяни вважають, що призов навіть під час війни має бути добровільним, проте є й протилежні думки серед населення. Детальніше читайте у матеріалі.

Також журналісти  Новини.LIVE поцікавилися у жителів Одеси, чи згодні вони з поточними зарплатами міністрів. Більшість містян вважають, що в українських урядовців занадто високі прибутки, особливо під час війни. Проте деякі згодні, адже вважають, что міністри виконують складну роботу, що спрямована на добробут Української держави.

опитування
Україна
Одеса
Альянс
українці
НАТО
Одеська область
Новини Одеси
Європейський союз

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