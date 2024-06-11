Одесситы поддерживают евроинтеграцию Украины: данные опроса

Большинство Одессы поддерживают вступление в ЕС и НАТО. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В результате поддержка украинцами вступления в международные альянсы, такие как НАТО и ЕС, заметно возросла. Так, большинство одесситов склоняются к европейской интеграции, однако есть и те, кто все еще колеблется или поддерживает альтернативные варианты, такие как Таможенный союз с Россией.

Результаты опроса опубликовал Международный республиканский институт.

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Поддержка вступления в ЕС и НАТО

По результатам исследования 49% жителей Одессы поддерживают вступление в Европейский Союз. В то же время, 9% респондентов города избрали бы вступление в Таможенный союз с Россией, Беларусью и Казахстаном. Остальные 30% высказались за вступление в другую международную структуру, а 12% затруднились с ответом.

Мнения украинцев по результатам опроса. Фото: скриншот

Если бы референдум проводился в ближайшее время, то за вступление в НАТО проголосовало бы 43% одесситов. Против этого высказались 24% респондентов, еще 26% заявили, что вообще не участвовали бы в голосовании, и 7% еще не определились.

Результаты опроса украинцев по вступлению в НАТО. Фото: скриншот

Сравнение с другими регионами

Сравнение с другими регионами Украины показывает, что поддержка евроинтеграции и вступления в НАТО в Одессе несколько ниже, чем в западных регионах, но выше, чем на востоке страны. Например, во Львовской области поддержка вступления в ЕС составляет более 90%, а в НАТО более 80%. На востоке в Харьковской области соответствующие показатели составляют 61% и 55%.

Результаты опроса украинцев по вступлению в ЕС. Фото: скриншот

Мы ранее писали, что журналисты Новини.LIVE поинтересовались у одесситов, как, по их мнению, должна происходить мобилизация в Украине. Некоторые горожане считают, что призыв даже во время войны должен быть добровольным, однако есть и противоположные мнения среди населения. Подробнее читайте в материале.

Также журналисты Новини.LIVE поинтересовались у жителей Одессы, согласны ли они с текущими зарплатами министров. Большинство горожан считают, что у украинских чиновников слишком высокие доходы, особенно во время войны. Однако некоторые согласны, ведь считают, что министры выполняют сложную работу, направленную на благосостояние Украинского государства.