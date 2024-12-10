Одеський депутат виграв тендер сам у себе

Депутат Одеської міськради Віктор Наумчак. Фото: Facebook

Антимонопольний комітет розслідує можливу змову на торгах між двома одеськими фірмами. Як виявилося, засновником обох є одна й та сама людина — депутат Одеської міської ради.

Про розслідування повідомили у Південному відділенні Антимонопольного комітету.

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В АМКУ вважають, що фірми "Одеспромпак" та "Одєтекс" змовилися під час торгів у 2023 році. Йшлося про закупівлю поліпропіленових мішків.

"За результатами попереднього дослідження відділенням виявлені обставини, що можуть свідчити про узгодженість дій згаданих вище учасників торгів", — йдеться у повідомленні.

Боровся сам з собою

Видання "Антикорупційний вимір" відзначає, що уповноваженою особою фірми "Одєтекс" є Віктор Наумчак. Він же вказаний серед засновників компанії "Одеспромпак". Зазначимо, що Віктор Наумчак є депутатом Одеської міської ради від партії "Європейська солідарність" і входить до комісії з питань ЖКГ.

Нагадаємо, одеському депутату заплатять майже 15 млн грн за ремонт доріг. Також Одеський порт купив елітні автівки у брата одіозного бізнесмена.