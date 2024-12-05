На Одещині заплатять 15 млн грн депутату, за що

Ремонт на дорозі. Фото: ілюстративне/Новини.LIVE

В Одеській області "Служба місцевих автомобільних доріг" повідомляє про намір укласти договір з фірмою "Безерівкаагрошляхбуд". Підряднику готові заплатити 14,6 млн грн за обслуговування доріг у Березівському районі протягом наступного року. Власник фірми — депутат Одеської обласної ради.

Про це журналісти Новини.LIVE довідалися з оголошення на платформі Prozorro.

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Що робитимуть

Йдеться про експлуатаційне обслуговування 120 доріг району. Серед них вісім мають обласне значення. Якщо договір буде укладений, він діятиме до кінця наступного року.

Що відомо про власника

За даними платформи YouControl, фірма "Березівкаагрошляхбуд" зареєстрована у місті Березівка у 2003 році. Її власником є Князь Хачатрян. Крім будівництва, бізнесмен має інтереси також в енергетичній сфері. У 2015 та 2020 роках його обирали до Одеської обласної ради, перший раз від "Опозиційного блоку", другий — від "Опозиційної платформи — За життя".

Зазначимо, що підприємства Князя Хачатряна фігурують у справі про розкрадання коштів під час ремонту доріг у Кіровоградщині, а також у розслідуванні змови на торгах у Миколаївській області.

Раніше ми повідомляли, що на Одещині заплатять 20 млн грн за ремонт харчоблоку школи. Також понад 3 млн грн отримає підрядник будівництва пішохідної доріжки в одному із сіл області.