На Одесчине заплатят 15 млн грн депутату, за что

Почти 15 млн заплатят одесскому депутату за ремонт дорог
В Одесской области "Служба местных автомобильных дорог" сообщает о намерении заключить договор с фирмой "Безеровкаагростройстрой". Подрядчику готовы заплатить 14,6 млн грн за обслуживание дорог в Березовском районе на протяжении следующего года. Собственник фирмы — депутат Одесского областного совета.
Об этом журналисты Новости.LIVE узнали из объявления на платформе Prozorro.
Что будут делать
Речь идет об эксплуатационном обслуживании 120 дорог района. Среди них восемь имеют областное значение. Если договор заключат, он будет действовать до конца следующего года.
Что известно о владельце
По данным платформы YouControl, фирма "Березовкаагрострой" зарегистрирована в городе Березовка в 2003 году. Ее владельцем является Князь Хачатрян. Кроме строительства, бизнесмен имеет интересы также в энергетической сфере. В 2015 и 2020 годах его избирали в Одесский областной совет, первый раз от "Оппозиционного блока", второй — от "Оппозиционной платформы — За жизнь».
Отметим, что предприятия Князя Хачатряна фигурируют в деле о хищении средств во время ремонта дорог в Кировоградской области, а также в расследовании сговора на торгах в Николаевской области.
Ранее мы сообщали, что в Одесской области заплатят 20 млн грн за ремонт пищеблока школы. Также более 3 млн грн получит подрядчик строительства пешеходной дорожки в одном из сел области.
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