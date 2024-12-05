На Одесчине заплатят 15 млн грн депутату, за что

Ремонт по дороге. Фото: иллюстративное/Новини.LIVE

В Одесской области "Служба местных автомобильных дорог" сообщает о намерении заключить договор с фирмой "Безеровкаагростройстрой". Подрядчику готовы заплатить 14,6 млн грн за обслуживание дорог в Березовском районе на протяжении следующего года. Собственник фирмы — депутат Одесского областного совета.

Об этом журналисты Новости.LIVE узнали из объявления на платформе Prozorro.

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Что будут делать

Речь идет об эксплуатационном обслуживании 120 дорог района. Среди них восемь имеют областное значение. Если договор заключат, он будет действовать до конца следующего года.

Что известно о владельце

По данным платформы YouControl, фирма "Березовкаагрострой" зарегистрирована в городе Березовка в 2003 году. Ее владельцем является Князь Хачатрян. Кроме строительства, бизнесмен имеет интересы также в энергетической сфере. В 2015 и 2020 годах его избирали в Одесский областной совет, первый раз от "Оппозиционного блока", второй — от "Оппозиционной платформы — За жизнь».

Отметим, что предприятия Князя Хачатряна фигурируют в деле о хищении средств во время ремонта дорог в Кировоградской области, а также в расследовании сговора на торгах в Николаевской области.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области заплатят 20 млн грн за ремонт пищеблока школы. Также более 3 млн грн получит подрядчик строительства пешеходной дорожки в одном из сел области.