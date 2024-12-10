Одесский депутат выиграл тендер сам у себя

Депутат Одесского горсовета Виктор Наумчак. Фото: Facebook

Антимонопольный комитет расследует возможный сговор на торгах между двумя одесскими фирмами. Как оказалось, учредителем обоих является один и тот же человек — депутат Одесского городского совета.

О расследовании сообщили в Южном отделении Антимонопольного комитета.

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В АМКУ считают, что фирмы "Одеспромпак" и "Отетекс" сговорились во время торгов в 2023 году. Речь шла о закупке полипропиленовых мешков.

"По результатам предварительного исследования отделением выявлены обстоятельства, которые могут свидетельствовать о согласованности действий вышеупомянутых участников торгов", — говорится в сообщении.

Боролся сам с собой

Издание "Антикоррупционное измерение" отмечает, что уполномоченным лицом фирмы "Отетекс" является Виктор Наумчак. Он же указан среди учредителей компании "Одеспромпак". Отметим, что Виктор Наумчак является депутатом Одесского городского совета от партии "Европейская солидарность" и входит в комиссию по ЖКХ.

Напомним, одесскому депутату заплатят почти 15 млн грн за ремонт дорог. Также Одесский порт купил элитные автомобили у брата одиозного бизнесмена.