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Бізнес на мільйони — в Одесі закрили тютюновий завод

2 грудня 2024 17:59
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В Одесі прикрили виробництво тютюну для кальяну
Підпільний тютюновий цех в Одесі. Фото: БЕБ
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

В Одеській області суд виніс вирок виробнику тютюну для кальяна. У нього вилучили тонну фальшивої продукції. Тепер йому доведеться платити значний штраф.

Про це повідомили у територіальному управлінні БЕБ в Одеській області у понеділок, 2 грудня. 

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Мешканець Одещини облаштував у будинку родичів спеціальний цех, в якому виготовляв і фасував тютюн для кальяну. Також він створив сайт, через який продавав продукцію без акцизних марок по всій Україні. При цьому, чоловік не тільки не мав жодних ліцензій, але навіть не був зареєстрований як ФОП.

Що вирішив суд

Під час обшуків детективи БЕБ вилучили у ділка майже 10 тис. пачок тютюну вартістю понад 4 млн грн. Його визнали винним у незаконному виготовленні та збуті підакцизних товарів. Суд призначив чоловікові штраф майже у 23 тис. грн. Вилучену продукцію знищили.

Нагадаємо, в Одесі закрили завод, який виготовляв фальшиві батареї. Також у місті викрили ділків, які продавали підроблені електроінструменти, видаючи їх за продукцію відомих марок.

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