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На фальшивих батареях 10 млн на місяць — в Одесі закрили завод

28 листопада 2024 15:53
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В Одесі виробляли фальшиві батарейки
Підпільний цех з виробництва батарейок. Фото: БЕБ
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

В Одесі правоохоронці закрили цех з виробництва батарейок. Як виявилося, власники випускали свій товар під виглядом відомих міжнародних брендів. Тепер на них чекає покарання.

Про це повідомили у територіальному управлінні Бюро економічної безпеки в Одеській області у четвер, 28 листопада. 

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Підпільне виробництво

За даними слідства, група ділків завозили в Україну сировину та складові частини поза митним контролем. У підпільних цехах із професійним обладнанням в Одеській та Київській областях виготовляли батарейки. Потім готовий товар вантажними автомобілями розвозили по складах, фасували й продавали через інтернет та точки роздрібної торгівлі. Щомісячний оборот виробництва складав понад 10 млн грн. 

Що загрожує ділкам

Детективи БЕБ вилучили обладнання для пакування батарейок, наклейки, фасувальні коробки, етикетки з логотипами відомих торгівельних марок, великі об’єми сировини та готову продукцію на загальну суму понад 20 млн грн. Двом учасникам схеми повідомили про підозру. Якщо суд визнає їх винними, ділкам доведеться сплатити від 51 тис. грн до 170 тис. грн штрафу. 

Нагадаємо, в Одесі викрили мережу з продажу підроблених електроінструментів. Також затримали підприємця, який видавав дешеву каву за продукцію відомих виробників.

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