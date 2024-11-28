В Одессе производили фальшивые батарейки

Подпольный цех по производству батареек. Фото: БЭБ

В Одессе правоохранители закрыли цех по производству батареек. Как выяснилось, владельцы выпускали свой товар под видом известных международных брендов. Теперь их ждет наказание.

Об этом сообщили в территориальном управлении Бюро экономической безопасности в Одесской области в четверг, 28 ноября.

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По данным следствия, группа дельцов завозили в Украину сырье и составные части вне таможенного контроля. В подпольных цехах с профессиональным оборудованием в Одесской и Киевской областях производили батарейки. Затем готовый товар грузовыми автомобилями развозили по складам, фасовали и продавали через Интернет и точки розничной торговли. Ежемесячный оборот производства составлял более 10 млн. грн.

Что угрожает дельцам

Детективы БЭБ изъяли оборудование для упаковки батареек, наклейки, фасовочные коробки, этикетки с логотипами известных торговых марок, большие объемы сырья и готовую продукцию на общую сумму более 20 млн. грн. Двум участникам схемы сообщили о подозрении. Если суд признает их виновными, дельцам придется заплатить от 51 тыс. грн до 170 тыс. грн штрафа.

Напомним, в Одессе разоблачили сеть по продаже поддельных электроинструментов. Также задержан предприниматель, который выдавал дешевый кофе за продукцию известных производителей.