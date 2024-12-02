В Одессе прикрыли производство табака для кальяна

Подпольный табачный цех в Киеве. Фото: БЭБ

В Одесской области суд вынес приговор изготовителю табака для кальяна. У него изъяли тонну фальшивой продукции. Теперь ему придется платить внушительный штраф.

Об этом сообщили в территориальном управлении БЭБ в Одесской области в понедельник, 2 декабря.

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Без лицензий и регистрации

Житель Одесчины обустроил в доме родственников специальный цех, в котором изготовлял и фасовал табак для кальяна. Также он создал сайт, через который продавал продукцию без акцизных марок по всей Украине. При этом мужчина не только не имел никаких лицензий, но даже не был зарегистрирован как ФЛП.

Что решил суд

Во время обысков детективы БЭБ изъяли у дельца почти 10 тыс. пачек табака стоимостью свыше 4 млн грн. Его признали виновным в незаконном производстве и сбыте подакцизных товаров. Суд назначил мужчине штраф почти в 23 тыс. грн. Изъятую продукцию уничтожили.

Напомним, в Одессе закрыли завод, который производил фальшивые батареи. Также в городе разоблачили дельцов, которые продавали поддельные электроинструменты, выдавая их за продукцию известных марок.