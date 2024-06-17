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Бізнес родини Кауфманів у трійці лідерів за доходами — деталі рейтингу

17 червня 2024 14:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Рейтинг компаній оптової торгівлі в Україні: хто у лідерах
Аналітики опублікували рейтинг доходів українських оптовиків. Ілюстративне фото: Freepik
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Компанії-лідери оптової торгівлі в Україні заробили понад 535 млрд грн у 2023 році. У трійці лідерів опинилась і "Тедіс Україна", співвласником якої є одеський бізнесмен Борис Кауфман.

Про це Новини.LIVE дізналися з даних сервісу Опендатабот

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Хто став лідером

До рейтингу потрапили компанії, які займаються торгівлею тютюновими виробами, агропродукцією, металом, фармацевтичними препаратами та продуктами харчування. Серед нових лідерів, відзначають такі компанії, як "Кернел Трейд", "Окко експрес" та "Тедіс Україна". Остання належить до групи родини одеських підприємців Кауфман та її Співвласник Борис Кауфман визнаний винним у справі розкрадання майна аеропорту "Одеса".

Рейтинг оптовиків України
Рейтинг підприємств. Фото: скринштот

"Тедіс Україна" — стабільно займає третє місце. Її дохід зменшився на 5% до 61,53 млрд грн, а компанія зазнала збитків у розмірі 539 млн грн. "Тедіс Україна" займається оптовою торгівлею тютюновими виробами.

Оптова торгівля в Україні
Підприємства-оптовики. Фото: скриншот

Деталі рейтингу

Сукупний дохід 10 провідних компаній оптової торгівлі зріс на 17% у порівнянні з минулим роком і склав 535,34 млрд грн. Проте, кілька великих гравців, таких як "Філіп Морріс сейлз енд дистриб'юшн", "ДТЕК Трейдінг" Ріната Ахметова та "Вест Петрол Маркет", вийшли з рейтингу.

Антирейтинг оптовиків України
Хто вибув з рейтингу. Фото: скриншот

Більше про бізнес в Одесі

Ми писали, що в Україні за останні чотири роки було засновано понад 4 тисяч компаній. Одеська область входить до п'ятірки лідерів, адже на території регіону зареєстровано 233 компанії масових засновників.

Також у рейтингу серед усіх регіонів Одеська область посіла четверте місце за кількістю закритих ФОПів. Загалом в Україні за перші чотири місяці поточного року припинила роботу майже 31 тисяча фізичних осіб-підприємців.

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Український бізнес

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