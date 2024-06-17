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Бизнес семьи Кауфманов в тройке лидеров по доходам — детали рейтинга

17 июня 2024 14:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Рейтинг компаний оптовой торговли в Украине: кто в лидерах
Аналитики опубликовали рейтинг доходов украинских оптовиков. Иллюстративное фото: Freepik
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Компании-лидеры оптовой торговли в Украине заработали более 535 млрд грн в 2023 году. В тройке лидеров оказалась и "Тедис Украина", совладельцем которой является одесский бизнесмен Борис Кауфман.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных сервиса Опендатабот.

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Кто стал лидером

В рейтинг попали компании, занимающиеся торговлей табачными изделиями, агропродукцией, металлом, фармацевтическими препаратами и продуктами питания. Среди новых лидеров отмечают такие компании, как "Кернел Трейд", "Окко экспресс" и "Тедис Украина". Последняя входит в группу семьи одесских предпринимателей Кауфман и ее Совладелец Борис Кауфман признан виновным в деле хищения имущества аэропорта "Одесса".

Рейтинг оптовиков Украины
Рейтинг компаний. Фото: скринштот

"Тедис Украина" — стабильно занимает третье место. Ее доход уменьшился на 5% до 61,53 млрд грн, а компания понесла убытки в размере 539 млн грн. "Тедис Украина" занимается оптовой торговлей табачными изделиями.

Оптовая торговля в Украине
Предприятия-оптовики. Фото: скриншот

Подробности рейтинга

Совокупный доход 10 ведущих компаний оптовой торговли вырос на 17% по сравнению с прошлым годом и составил 535,34 млрд. грн. Однако несколько крупных игроков, таких как "Филипп Моррис сейлз энд дистрибьюшн", "ДТЭК Трейдинг" Рината Ахметова и "Вест Петрол Маркет", вышли из рейтинга.

Антирейтинг оптовиков Украины
Выбывшие из рейтинга. Фото: скриншот

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Мы писали, что в Украине за последние четыре года было основано более 4 тысяч компаний. Одесская область входит в пятерку лидеров, ведь на территории региона зарегистрировано 233 компании массовых учредителей.

Также в рейтинге среди всех регионов Одесская область заняла четвертое место по количеству закрытых ФЛП. Всего в Украине за первые четыре месяца текущего года прекратили работу почти 31 тысяча физических лиц-предпринимателей.

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