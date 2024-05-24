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Одещина у п'ятірці лідерів за кількістю компаній масових засновників — дані аналітиків

24 травня 2024 10:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Одещина у п'ятірці лідерів за кількістю компаній масових засновників — дані аналітиків
На Одещині відкрито більше 200 бізнесів масових засновників. Ілюстративне фото: Freepik
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Україні за останні чотири роки було засновано більше 4 тисяч компаній. Одеська область входить до п'ятірки лідерів, адже на території регіону зареєстровано 233 компанії масових засновників. 

Про це Новини.LIVE дізналися з даних сервісу Опендатабот

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Компанії масових засновників в Україні

Масові засновники — це фізичні та юридичні особи, на яких зареєстровано більше 100 компаній, та майже половина таких реєструють свій бізнес у Києві — це 1766 підприємства або 44,1% від загальної кількості.

Запитаними серед серійних підприємців також є Львівщина — 337 компаній, (8,4%), Київщина — 303 бізнеса (7,6%), Одещина — 233 (5,8%) та Дніпропетровщина — 173 (4,3%).

Де частіше всього реєструють компанії масові засновники
Кількість зареєстрованих компаній масовими засновниками. Фото: скриншот

За даними, 30,7% компаній, створених масовими засновниками, працюють у сфері оптової торгівлі. Ще 6% відкриваються у сфері наземного та трубопровідного транспорту, а 5,5% займаються охоронною діяльністю. 

Оптова торгівля частіше всього є бізнесом масового засновника
Сфери компаній масовиз засновників. Фото: скриншот

Недобросовістні підприємці

Законодавство України дозволяє будь-якому громадянину або компанії реєструвати необмежену кількість бізнесів. Адвокат Денис Попов, арбітражний керуючий та юридичний інженер Опендатабот, зазначає, що це також дає можливість недобросовісним підприємцям створювати компанії на підставних осіб.

"Будь-який громадянин або компанія за законом може реєструвати необмежену кількість бізнесів. Водночас це дає змогу недобросовісному бізнесу реєструвати компанії на підставних осіб, які у подальшому не будуть нести відповідальність за зобовʼязання компанії", — зазначає Денис Попов.

Ця тенденція найчастіше зустрічається у бізнесах, які заздалегідь готуються до банкрутства, або у компаніях-одноденках, які не мають на меті реально вести бізнес. Таким чином, зловмисники можуть уникати відповідальності та зобов'язань перед кредиторами та партнерами.

Більше про підприємництво на Одещині

Ми писали, що у рейтингу серед усіх регіонів Одеська область посіла четверте місце за кількістю закритих ФОПів. Загалом в Україні за перші чотири місяці поточного року припинили роботу майже 31 тисяча фізичних осіб-підприємців. 

Також ми повідомляли, що що впродовж перших чотирьох місяців 2024 року суб’єкти господарювання Одещини перерахували до державного бюджету значну суму податку на додану вартість. Йдеться про понад три мільярди гривень. 

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