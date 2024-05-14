На Одещині з початку року закрились понад 2 тисячі ФОП — аналітики

Чоловік працює за ноутбуком. Фото ілюстративне: pixabay

У рейтингу серед усіх регіонів Одеська область посіла четверте місце за кількістю закритих ФОПів. Загалом в Україні за перші чотири місяці поточного року припинили роботу майже 31 тисяча фізичних осіб-підприємців.

Про це Новини.LIVE дізналися з даних сервісу Опендатабот.

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Закриття ФОП в Україні

Найбільше бізнесів закривається у Києві — понад 3,8 тисяч. На другому місці антирейтингу Харківщина — 2 385 бізнесів. І замикає топ-3 Дніпропетровщина: там припинили свою діяльність також майже 2 371 тисячі фопів.

Кількість закритих бізнесів в Україні з початку 2024 року.. Фото: скриншот

Одещина ж "програла" Дніпропетровській області на один пункт та з показником у 2 370 закритих бізнесів за чотири місяці посіла четверте місце.

Також за даними сервісу, понад 23% новостворених ФОПів торік припинили свою діяльність у 2024 році — це 7,3 тисячі бізнесів.

Які бізнеси закриваються частіше

За даними аналітиків, найчастіше закриваються ФОПи, які працюють у сферах:

роздрібної торгівлі — 34,9%.

комп'ютерного програмування — 10,1%

оптової торгівлі — 6,2%. Статистика закритого бізнесу в Україні за 4 місяці поточного ​​​​року. Фото: скриншот

Більше про підприємництво на Одещині

Ми писали раніше, що впродовж перших чотирьох місяців 2024 року суб’єкти господарювання Одещини перерахували до державного бюджету значну суму податку на додану вартість. Йдеться про понад три мільярди гривень.

Також ми повідомляли, що Одеська область на п'ятому місці за кількістю відкритих ФОПів (фізична особа-підприємець) у цьому році. Загалом у регіоні зареєстрували 4 853 нових підприємців. Чверть новозареєстрованих бізнесів займаються роздрібною торгівлею — це найпопулярніша сфера, незмінна протягом останніх чотирьох років. Також серед затребуваних напрямків бізнесу опинилися надання індивідуальних послуг та комп’ютерне програмування.