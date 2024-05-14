Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow На Одещині з початку року закрились понад 2 тисячі ФОП — аналітики arrow

На Одещині з початку року закрились понад 2 тисячі ФОП — аналітики

14 травня 2024 16:10
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
На Одещині з початку року закрились понад 2 тисячі ФОП — аналітики
Чоловік працює за ноутбуком. Фото ілюстративне: pixabay
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

У рейтингу серед усіх регіонів Одеська область посіла четверте місце за кількістю закритих ФОПів. Загалом в Україні за перші чотири місяці поточного року припинили роботу майже 31 тисяча фізичних осіб-підприємців. 

Про це Новини.LIVE дізналися з даних сервісу Опендатабот

Читайте також:

Закриття ФОП в Україні

Найбільше бізнесів закривається у Києві — понад 3,8 тисяч. На другому місці антирейтингу Харківщина — 2 385 бізнесів. І замикає топ-3 Дніпропетровщина: там припинили свою діяльність також майже 2 371 тисячі фопів.

Статистика закриття ФОПів
Кількість закритих бізнесів в Україні з початку 2024 року.. Фото: скриншот

Одещина ж "програла" Дніпропетровській області на один пункт та з показником у 2 370 закритих бізнесів за чотири місяці посіла четверте місце. 
Також за даними сервісу, понад 23% новостворених ФОПів торік припинили свою діяльність у 2024 році — це 7,3 тисячі бізнесів.

Які бізнеси закриваються частіше 

За даними аналітиків, найчастіше закриваються ФОПи, які працюють у сферах:

  • роздрібної торгівлі — 34,9%.
  • комп'ютерного програмування — 10,1%
  • оптової торгівлі — 6,2%.
    Який бізнес закривався частіше
    Статистика закритого бізнесу в Україні за 4 місяці поточного ​​​​року. Фото: скриншот

Більше про підприємництво на Одещині

Ми писали раніше, що впродовж перших чотирьох місяців 2024 року суб’єкти господарювання Одещини перерахували до державного бюджету значну суму податку на додану вартість. Йдеться про понад три мільярди гривень. 

Також ми повідомляли, що Одеська область на п'ятому місці за кількістю відкритих ФОПів (фізична особа-підприємець) у цьому році. Загалом у регіоні зареєстрували 4 853 нових підприємців. Чверть новозареєстрованих бізнесів займаються роздрібною торгівлею — це найпопулярніша сфера, незмінна протягом останніх чотирьох років. Також серед затребуваних напрямків бізнесу  опинилися надання індивідуальних послуг та комп’ютерне програмування.

Одеса
ФОП
українці
Одеська область
Новини Одеси
бізнес
Український бізнес

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників