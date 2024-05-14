Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одесской области с начала года закрылись более две тысячи ФЛП — аналитики arrow

В Одесской области с начала года закрылись более две тысячи ФЛП — аналитики

14 мая 2024 16:10
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В Одесской области с начала года закрылись более две тысячи ФЛП — аналитики
Человек работает за ноутбуком. Фото иллюстративное: pixabay
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В рейтинге среди всех регионов Одесская область заняла четвертое место по количеству закрытых ФЛП. Всего в Украине за первые четыре месяца текущего года прекратили работу почти 31 тысяча физических лиц-предпринимателей.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных сервиса Опендатабот.

Читайте также:

Закрытие ФЛП в Украине

Больше бизнесов закрывается в Киеве — более 3,8 тысяч. На втором месте антирейтинга Харьковщина — 2 385 бизнесов. И замыкает топ-3 Днепропетровщина: там прекратили свою деятельность почти 2 371 тысячи ФЛП.

Статистика закрытия ФЛПов
Количество закрытых бизнесов в Украине с начала 2024 года. Фото: скриншот

Одесчина же "проиграла" Днепропетровской области на один пункт и с показателем в 2 370 закрытых бизнесов за четыре месяца заняла четвертое место.
Также по данным сервиса, более 23% вновь созданных ФЛП в прошлом году прекратили свою деятельность в 2024 году — это 7,3 тысяч бизнесов.

Какие бизнесы закрываются чаще

По данным аналитиков, чаще всего закрываются ФЛПы, работающие в сферах:

  • розничной торговли — 34,9%.
  • компьютерного программирования — 10,1%
  • оптовой торговли — 6,2%.
    Какой бизнес закрывался чаще
    Статистика закрытого бизнеса в Украине за 4 месяца текущего года. Фото: скриншот

Больше о предпринимательстве в Одесской области

Мы писали ранее, что в течение первых четырех месяцев 2024 года субъекты Одесской области перечислили в государственный бюджет значительную сумму налога на добавленную стоимость. Речь идет о более чем трех миллиардах гривен.

Также мы сообщали, что Одесская область на пятом месте по количеству открытых ФЛП (физическое лицо-предприниматель) в этом году. Всего в регионе зарегистрировали 4853 новых предпринимателей. Четверть новозарегистрированных бизнесов занимаются розничной торговлей — это самая популярная сфера, неизменная на протяжении последних четырех лет. Также среди востребованных направлений бизнеса оказались индивидуальные услуги и компьютерное программирование.

Одесса
ФЛП
украинцы
Одесская область
Новости Одессы
бизнес
Украинский бизнес

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников