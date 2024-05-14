В Одесской области с начала года закрылись более две тысячи ФЛП — аналитики

Человек работает за ноутбуком. Фото иллюстративное: pixabay

В рейтинге среди всех регионов Одесская область заняла четвертое место по количеству закрытых ФЛП. Всего в Украине за первые четыре месяца текущего года прекратили работу почти 31 тысяча физических лиц-предпринимателей.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных сервиса Опендатабот.

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Закрытие ФЛП в Украине

Больше бизнесов закрывается в Киеве — более 3,8 тысяч. На втором месте антирейтинга Харьковщина — 2 385 бизнесов. И замыкает топ-3 Днепропетровщина: там прекратили свою деятельность почти 2 371 тысячи ФЛП.

Количество закрытых бизнесов в Украине с начала 2024 года. Фото: скриншот

Одесчина же "проиграла" Днепропетровской области на один пункт и с показателем в 2 370 закрытых бизнесов за четыре месяца заняла четвертое место.

Также по данным сервиса, более 23% вновь созданных ФЛП в прошлом году прекратили свою деятельность в 2024 году — это 7,3 тысяч бизнесов.

Какие бизнесы закрываются чаще

По данным аналитиков, чаще всего закрываются ФЛПы, работающие в сферах:

розничной торговли — 34,9%.

компьютерного программирования — 10,1%

оптовой торговли — 6,2%. Статистика закрытого бизнеса в Украине за 4 месяца текущего года. Фото: скриншот

Больше о предпринимательстве в Одесской области

Мы писали ранее, что в течение первых четырех месяцев 2024 года субъекты Одесской области перечислили в государственный бюджет значительную сумму налога на добавленную стоимость. Речь идет о более чем трех миллиардах гривен.

Также мы сообщали, что Одесская область на пятом месте по количеству открытых ФЛП (физическое лицо-предприниматель) в этом году. Всего в регионе зарегистрировали 4853 новых предпринимателей. Четверть новозарегистрированных бизнесов занимаются розничной торговлей — это самая популярная сфера, неизменная на протяжении последних четырех лет. Также среди востребованных направлений бизнеса оказались индивидуальные услуги и компьютерное программирование.