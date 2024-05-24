Одесчина в пятерке лидеров по количеству компаний массовых учредителей — данные аналитиков

В Одесской области открыто более 200 бизнесов массовых учредителей. Иллюстративное фото: Freepik

В Украине за последние четыре года было основано более 4 тысяч компаний. Одесская область входит в пятерку лидеров, ведь на территории региона зарегистрировано 233 компании массовых учредителей.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных сервиса Опендатабот.

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Компании массовых учредителей в Украине

Массовые учредители — это физические и юридические лица, на которых зарегистрировано более 100 компаний, и почти половина таких регистрируют свой бизнес в Киеве — это 1766 предприятий, или 44,1% от общего количества.

Вопросы среди серийных предпринимателей также Львовщина — 337 компаний, (8,4%), Киевщина — 303 бизнеса (7,6%), Одесчина — 233 (5,8%), и Днепропетровщина — 173 (4,3%).

Количество зарегистрированных компаний массовыми учредителями. Фото: скриншот

По данным, 30,7% компаний, созданных массовыми учредителями, работают в сфере оптовой торговли. Еще 6% открываются в сфере наземного и трубопроводного транспорта, а 5,5% занимаются охранной деятельностью.

Сферы компаний массовых основателей. Фото: скриншот

Недобросовестные предприниматели

Законодательство Украины разрешает любому гражданину или компании регистрировать неограниченное количество бизнесов. Адвокат Денис Попов, арбитражный управляющий и юридический инженер Опендатабот, отмечает, что это также позволяет недобросовестным предпринимателям создавать компании на подставных лиц.

"Любой гражданин или компания по закону может регистрировать неограниченное количество бизнесов. В то же время это позволяет недобросовестному бизнесу регистрировать компании на подставных лиц, которые в дальнейшем не будут нести ответственность за обязательства компании", — отмечает Денис Попов.

Эта тенденция чаще всего встречается в заранее готовящихся к банкротству бизнесах или в компаниях-однодневках, не имеющих целью реально вести бизнес. Таким образом, злоумышленники могут избегать ответственности и обязательств перед кредиторами и партнерами.

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Мы писали, что в рейтинге среди всех регионов Одесская область заняла четвертое место по количеству закрытых ФЛП. Всего в Украине за первые четыре месяца текущего года прекратила работу почти 31 тысяча физических лиц-предпринимателей.

Также мы сообщали, что на протяжении первых четырех месяцев 2024 года субъекты Одесской области перечислили в государственный бюджет значительную сумму налога на добавленную стоимость. Речь идет о более чем трех миллиардах гривен.