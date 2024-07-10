В колонії Одеси діяли наркобізнесмени: поліція накрила схему

Правоохоронці викрили наркоділків в Одесі. Фото: Нацполіція

В Одесі накрили діяльність ділків, які розповсюджували наркотики на території виправної колонії. Більшість спільників були судимі за подібний злочин, та тепер точно ще довго будуть за ґратами.

Про це повідомили у пресслубі ГУНП в Одеській області.

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Деталі злочину

Організатором наркобізнесу виявився 34-річний утриманець колонії, який має вплив у кримінальному середовищі і вже був засуджений за майнові злочини. Він залучив до справи ще одного ув'язненого, 43-річного засудженого за наркозлочини, та двох чоловіків віком 37 та 45 років, які перебували на волі. Один з них також був судимий за оборудки з речовинами.

Згортки з наркотичними речовинами. Фото: Нацполіція

Злочинці виконували конкретні ролі: приймали замовлення, закуповували, фасували та доставляли наркотики до колонії. В асортименті були метадон, канабіс, димедрол та інші заборонені препарати.

Що вилучили під час обшуків

Правоохоронці провели обшуки в колонії, за місцями мешкання зловмисників та в їхніх транспортних засобах. Вилучено:

наркотики на суму близько 300 тисяч гривень;

мобільні телефони;

пакувальний матеріал;

чорнові записи;

холодну зброю;

гроші.

Обшуки у помешканні підозрюваного. Фото: Нацполіція

Поліція вилучила гроші. Фото: Нацполіція

Яке покарання загрожує злочинцям

На підставі зібраних доказів, слідчі повідомили всім членам організованої злочинної групи підозру у незаконному придбанні, зберіганні та збуті наркотичних засобів у великих розмірах, вчинених повторно та за попередньою змовою групою осіб. Ці злочини кваліфікуються за ст. 307 та 321 Кримінального кодексу України. Крім того, одному з фігурантів повідомлено про підозру у носінні холодної зброї без дозволу.

Організатор та один з його спільників залишаються у виправній установі. Третьому підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, а четвертий сплатив заставу у розмірі 240 тисяч гривень і вийшов з СІЗО. Усім правопорушникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Інші оборудки з наркотиками на Одещині

Ми писали, що одесита затримали у Київському районі міста. У нього виявили коробку з-під пластівців, в якій були наркотичні речовини, зокрема кристалічна речовина PVP, відома як синтетичний наркотик, та чотири пакетики з канабісом.

Окрім цього, ми писали, що в Одеській області затримали жінку, яка отримала пакунки начебто з речами, однак у них був наркотик PVP. Зловмисниця хотіла збувати психотроп, однак її дилера викрили, а саму жінку затримали — тепер їй загрожує ув'язнення.