В колонії Одеси діяли наркобізнесмени: поліція накрила схему

Бізнес за ґратами — в Одесі перекрили наркотичний канал в колонії
В Одесі накрили діяльність ділків, які розповсюджували наркотики на території виправної колонії. Більшість спільників були судимі за подібний злочин, та тепер точно ще довго будуть за ґратами.
Про це повідомили у пресслубі ГУНП в Одеській області.
Деталі злочину
Організатором наркобізнесу виявився 34-річний утриманець колонії, який має вплив у кримінальному середовищі і вже був засуджений за майнові злочини. Він залучив до справи ще одного ув'язненого, 43-річного засудженого за наркозлочини, та двох чоловіків віком 37 та 45 років, які перебували на волі. Один з них також був судимий за оборудки з речовинами.
Злочинці виконували конкретні ролі: приймали замовлення, закуповували, фасували та доставляли наркотики до колонії. В асортименті були метадон, канабіс, димедрол та інші заборонені препарати.
Що вилучили під час обшуків
Правоохоронці провели обшуки в колонії, за місцями мешкання зловмисників та в їхніх транспортних засобах. Вилучено:
- наркотики на суму близько 300 тисяч гривень;
- мобільні телефони;
- пакувальний матеріал;
- чорнові записи;
- холодну зброю;
- гроші.
Яке покарання загрожує злочинцям
На підставі зібраних доказів, слідчі повідомили всім членам організованої злочинної групи підозру у незаконному придбанні, зберіганні та збуті наркотичних засобів у великих розмірах, вчинених повторно та за попередньою змовою групою осіб. Ці злочини кваліфікуються за ст. 307 та 321 Кримінального кодексу України. Крім того, одному з фігурантів повідомлено про підозру у носінні холодної зброї без дозволу.
Організатор та один з його спільників залишаються у виправній установі. Третьому підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, а четвертий сплатив заставу у розмірі 240 тисяч гривень і вийшов з СІЗО. Усім правопорушникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Інші оборудки з наркотиками на Одещині
Ми писали, що одесита затримали у Київському районі міста. У нього виявили коробку з-під пластівців, в якій були наркотичні речовини, зокрема кристалічна речовина PVP, відома як синтетичний наркотик, та чотири пакетики з канабісом.
Окрім цього, ми писали, що в Одеській області затримали жінку, яка отримала пакунки начебто з речами, однак у них був наркотик PVP. Зловмисниця хотіла збувати психотроп, однак її дилера викрили, а саму жінку затримали — тепер їй загрожує ув'язнення.
Читайте Новини.LIVE!