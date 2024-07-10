Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Бізнес за ґратами — в Одесі перекрили наркотичний канал в колонії arrow

Бізнес за ґратами — в Одесі перекрили наркотичний канал в колонії

10 липня 2024 14:17
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
В колонії Одеси діяли наркобізнесмени: поліція накрила схему
Правоохоронці викрили наркоділків в Одесі. Фото: Нацполіція
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Одесі накрили діяльність ділків, які розповсюджували наркотики на території виправної колонії. Більшість спільників були судимі за подібний злочин, та тепер точно ще довго будуть за ґратами. 

Про це повідомили у пресслубі ГУНП в Одеській області.

Читайте також:

Деталі злочину

Організатором наркобізнесу виявився 34-річний утриманець колонії, який має вплив у кримінальному середовищі і вже був засуджений за майнові злочини. Він залучив до справи ще одного ув'язненого, 43-річного засудженого за наркозлочини, та двох чоловіків віком 37 та 45 років, які перебували на волі. Один з них також був судимий за оборудки з речовинами.

Наркотики на території колонії в Одесі
Згортки з наркотичними речовинами. Фото: Нацполіція

Злочинці виконували конкретні ролі: приймали замовлення, закуповували, фасували та доставляли наркотики до колонії. В асортименті були метадон, канабіс, димедрол та інші заборонені препарати. 

Що вилучили під час обшуків

Правоохоронці провели обшуки в колонії, за місцями мешкання зловмисників та в їхніх транспортних засобах. Вилучено: 

  • наркотики на суму близько 300 тисяч гривень;
  • мобільні телефони;
  • пакувальний матеріал;
  • чорнові записи;
  • холодну зброю;
  • гроші.
Собака шукає наркотики
Обшуки у помешканні підозрюваного. Фото: Нацполіція
Гроші наркоділків
Поліція вилучила гроші. Фото: Нацполіція

Яке покарання загрожує злочинцям

На підставі зібраних доказів, слідчі повідомили всім членам організованої злочинної групи підозру у незаконному придбанні, зберіганні та збуті наркотичних засобів у великих розмірах, вчинених повторно та за попередньою змовою групою осіб. Ці злочини кваліфікуються за ст. 307 та 321 Кримінального кодексу України. Крім того, одному з фігурантів повідомлено про підозру у носінні холодної зброї без дозволу.

Організатор та один з його спільників залишаються у виправній установі. Третьому підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, а четвертий сплатив заставу у розмірі 240 тисяч гривень і вийшов з СІЗО. Усім правопорушникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Інші оборудки з наркотиками на Одещині

Ми писали, що одесита затримали у Київському районі міста. У нього виявили коробку з-під пластівців, в якій були наркотичні речовини, зокрема кристалічна речовина PVP, відома як синтетичний наркотик, та чотири пакетики з канабісом. 

Окрім цього, ми писали, що в Одеській області затримали жінку, яка отримала пакунки начебто з речами, однак у них був наркотик PVP. Зловмисниця хотіла збувати психотроп, однак її дилера викрили, а саму жінку затримали — тепер їй загрожує ув'язнення. 

Одеса наркотики обшуки правосуддя в'язниця поліція наркоторгівля Одеська область Кримінал Новини Одеси

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

8 липня 2024

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

3 липня 2024

10:28 Мінімальна зарплата в липні — як зміняться доходи українців