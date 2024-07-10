В колонии Одессы действовали наркобизнесмены: полиция накрыла схему

Бизнес за решеткой — в Одессе перекрыли наркотический канал в колонии
В Одессе накрыли деятельность дельцов, распространявших наркотики на территории исправительной колонии. Большинство подельников были судимы за подобное преступление, но теперь точно еще долго будут за решеткой.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.
Детали преступления
Организатором наркобизнеса оказался 34-летний иждивенец колонии, который оказывает влияние в криминальной среде и уже был осужден за имущественные преступления. Он привлек к делу еще одного находящегося на свободе заключенного, 43-летнего осужденного за наркопреступления, и двух мужчин в возрасте 37 и 45 лет. Один из них также был судим за сделки с веществами.
Преступники выполняли конкретные роли: принимали заказы, закупали, фасовали и доставляли наркотики в колонию. В ассортименте были метадон, каннабис, димедрол и другие запрещенные препараты.
Что изъяли во время обысков
Правоохранители провели обыски в колонии, по местам жительства злоумышленников и в их транспортных средствах. Изъято:
- наркотики на сумму около 300 тысяч гривен;
- мобильные телефоны;
- упаковочный материал;
- черновые записи;
- холодное оружие;
- деньги.
Какое наказание грозит преступникам
На основании собранных доказательств следователи сообщили всем членам организованной преступной группы о подозрении в незаконном приобретении, хранении и сбыте наркотических средств в крупных размерах, совершенных повторно и по предварительному сговору группой лиц. Эти преступления квалифицируются по ст. 307 и 321 Уголовного кодекса Украины. Кроме того, один из фигурантов подозревается в ношении холодного оружия без разрешения.
Организатор и один из его сообщников остаются в исправительном учреждении. Третьему подозреваемому избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, а четвертый выплатил залог в размере 240 тысяч гривен и вышел из СИЗО. Всем правонарушителям грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Другие сделки с наркотиками в Одесской области
Мы писали, что одессит был задержан в Киевском районе города. У него обнаружили коробку из-под хлопьев, в которой были наркотические вещества, в частности кристаллическое вещество PVP, известное как синтетический наркотик, и четыре пакетика с каннабисом.
Кроме этого, мы писали, что в Одесской области задержали женщину, которая получила свертки вроде бы с вещами, однако у них был наркотик PVP. Злоумышленница хотела сбывать психотроп, однако ее дилера уличили, а саму женщину задержали — теперь ей грозит заключение.
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