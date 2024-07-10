В колонии Одессы действовали наркобизнесмены: полиция накрыла схему

Правоохранители разоблачили наркодельцов в Одессе. Фото: Нацполиция

В Одессе накрыли деятельность дельцов, распространявших наркотики на территории исправительной колонии. Большинство подельников были судимы за подобное преступление, но теперь точно еще долго будут за решеткой.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

Читайте также:

Детали преступления

Организатором наркобизнеса оказался 34-летний иждивенец колонии, который оказывает влияние в криминальной среде и уже был осужден за имущественные преступления. Он привлек к делу еще одного находящегося на свободе заключенного, 43-летнего осужденного за наркопреступления, и двух мужчин в возрасте 37 и 45 лет. Один из них также был судим за сделки с веществами.

Свертки с наркотическими веществами. Фото: Нацполиция

Преступники выполняли конкретные роли: принимали заказы, закупали, фасовали и доставляли наркотики в колонию. В ассортименте были метадон, каннабис, димедрол и другие запрещенные препараты.

Что изъяли во время обысков

Правоохранители провели обыски в колонии, по местам жительства злоумышленников и в их транспортных средствах. Изъято:

наркотики на сумму около 300 тысяч гривен;

мобильные телефоны;

упаковочный материал;

черновые записи;

холодное оружие;

деньги.

Обыски в доме подозреваемого. Фото: Нацполиция

Полиция изъяла деньги. Фото: Нацполиция

Какое наказание грозит преступникам

На основании собранных доказательств следователи сообщили всем членам организованной преступной группы о подозрении в незаконном приобретении, хранении и сбыте наркотических средств в крупных размерах, совершенных повторно и по предварительному сговору группой лиц. Эти преступления квалифицируются по ст. 307 и 321 Уголовного кодекса Украины. Кроме того, один из фигурантов подозревается в ношении холодного оружия без разрешения.

Организатор и один из его сообщников остаются в исправительном учреждении. Третьему подозреваемому избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, а четвертый выплатил залог в размере 240 тысяч гривен и вышел из СИЗО. Всем правонарушителям грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Другие сделки с наркотиками в Одесской области

Мы писали, что одессит был задержан в Киевском районе города. У него обнаружили коробку из-под хлопьев, в которой были наркотические вещества, в частности кристаллическое вещество PVP, известное как синтетический наркотик, и четыре пакетика с каннабисом.

Кроме этого, мы писали, что в Одесской области задержали женщину, которая получила свертки вроде бы с вещами, однако у них был наркотик PVP. Злоумышленница хотела сбывать психотроп, однако ее дилера уличили, а саму женщину задержали — теперь ей грозит заключение.