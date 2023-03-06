Поліцейські врятували пса

Чотирилапого знайшли біля величезної воронки

Господарі залишивши собаку на сусідів, але і вони евакуювалися у безпечніше місце. Після порятунку Блек знайшов свою родину.

Про це повідомляють у ГУНП в Одеській області.

Родина, в якій він жив собака Блек, давно евакуювалася, залишивши чотирилапого на сусідів. Але і вони покинули місто, коли був зруйнований дах над головою. Тож правоохоронці забрали вуханя до себе.

"Ми виявили собаку, обстежуючи пошкоджені після обстрілу російськими військами домоволодіння жителів Херсона. Він сидів прив’язаним на своєму обійсті, а навколо нього були страшні руїни. Пухнастий дивом уцілів", — розповів заступник начальника Роздільнянського РВП Олег Марталога.

Поліцейські забрали собаку до себе, чотирилапого друга назвали Блеком. За гарного догляду та чуйного ставлення пес швидко оговтався від стресу і повеселішав. А нещодавно його господарі, дізнавшись, що він у поліцейських, приїхали по нього і забрали з собою. Для українців кожне життя безцінне.

Порятунок чотирилапих

Це вже не перший випадок, коли поліцейські та рятувальники поспішають на допомогу тваринам, які опинилися у пастці. В Суворовському районі Одеси випадково у вигрібну яму потрапив пес, але вогнеборці вчасно прийшли на порятунок.

Нещодавно рятувальники витягнули чотирилапого друга з каналізаційного люка. Песик впав у яму і не міг самостійно вибратися звідти.

Одеські ДСНСники врятували маленького котика, який заліз на дерево. Пухнастик просидів на високих гілках в одному зі спальних районів міста понад добу.

Нагадаємо, мешканця Одещини судитимуть за жорстоке поводження з твариною. Поліцейські попередньо з’ясували, що 57-річний місцевий житель прийшов у двір до сусідки й вистрілив із незареєстрованої мисливської рушниці в її собаку. Тіло вбитої тварини чоловік забрав із собою і закопав на власному городі. Зі слів правопорушника, його поведінка була обумовлена тим, що собака нібито з'їла кількох його курей.