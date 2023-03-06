Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Одесса arrow Блэк жив: одесские полицейские спасли в Херсоне собаку arrow

Блэк жив: одесские полицейские спасли в Херсоне собаку

6 марта 2023 14:22
24fa9a4a-4efa-4970-1c28-b0a0b0fc5a00 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
Полицейские спасли пса
Четвероногого нашли у огромной воронки
24fa9a4a-4efa-4970-1c28-b0a0b0fc5a00 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

Хозяева оставили собаку на соседей, но и они эвакуировались в более безопасное место. После спасения Блэк нашел свою семью.

Об этом сообщают в ГУНП в Одесской области.

Читайте также:

Семья, в которой жил пес Блэк, давно эвакуировалась, оставив четвероногого на соседей. Но и они покинули город, когда была разрушена крыша над головой. Так что правоохранители забрали у его к себе.

"Мы обнаружили собаку, обследуя поврежденные после обстрела российскими войсками домовладения жителей Херсона. Он сидел привязанным на своем дворе, а вокруг него были страшные руины. Пушистый чудом уцелел", — рассказал заместитель начальника Раздельнянского РПП Олег Марталога.

Полицейские забрали собаку к себе и назвали Блэком. При хорошем уходе и чутком отношении пес быстро оправился от стресса и повеселел. А недавно его хозяева, узнав, что он у полицейских, приехали за ним и забрали с собой. Для украинцев каждая жизнь бесценна.

Спасение животных

Это уже не первый случай, когда полицейские и спасатели спешат на помощь оказавшимся в ловушке животным. В Суворовском районе Одессы случайно в выгребную яму попала собака, но пожарные вовремя пришли на спасение.

Недавно спасатели вытащили четверолапого друга из канализационного люка. Пес упал в яму и не мог самостоятельно выбраться оттуда.

Одесские ГСЧСники спасли залезшего на дерево маленького котика. Пушистик просидел на высоких ветках в одном из спальных районов города более суток.

Напомним, жителя Одесской области будут судить за жестокое обращение с животным. Полицейские предварительно выяснили, что 57-летний местный житель пришел во двор к соседке и выстрелил из незарегистрированного охотничьего ружья в ее собаку. Тело убитого животного мужчина забрал с собой и зарыл на собственном огороде. По словам правонарушителя, его поведение было обусловлено тем, что собака якобы съела несколько его кур.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

20:06 Игнат рассказал, где сосредоточено наибольшее количество российских ЗРК

Новина з фото

19:49 В Украину удалось вернуть 8-летнего мальчика, который находился на временно оккупированной рф территории

19:35 Мобилизация в Украине 2023: какие специалисты получили стопроцентную бронь

Новина з фото

19:31 В Днепре в одной из служб такси работает собака Бени: детали

19:30 Расследование завершено: мэра и депутата в Одесской области подозревают в получении взятки

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:20 В россии готовятся к президентским выборам: каких результатов ожидает путин

19:19 "ПСЖ" потерял лидера до конца сезона: футболист принял спорное решение

19:10 Жители столицы могут слышать звуки выстрелов в четверг: причины

18:57 Новая тактика: в Воздушных силах рассказали, как рф маскирует "Шахеды" от ПВО

18:50 Суд арестовал имущество харьковской фармкомпании - фирма сотрудничала с РФ

Новина з відео

18:24 Главные итоги прошлой недели: Шейтемальн расскажет о конфликте Зеленского с Залужным и заявлениях стендапера Щегеля

Эксклюзив

18:15Каждый сантиметр нашей земли должен быть засеян: трудности посевной — будем ли мы с хлебом

Новина з відео

17:46 Омбудсмен Украины отреагировал на жестокий расстрел украинского военного

Новина з відео

17:16В Харьковской области проходит обучение добровольцев "Гвардии наступления"

Новина з відео

17:03 Блогер из Хмельницкого устроил самосуд над мужчиной за воровство: детали

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

16:45 Готовьтесь к грандиозным изменениям: как полнолуние 7 марта повлияет на жизнь знаков зодиака

Новина з відео

16:22 На Солнце зафиксировали извержение такой силы, что в Америке отключилась радиосвязь

Новина з відео

16:21 Расстрелянный маршрут: в Нацполиции опубликовали фильм о зверствах оккупантов в Ирпене

Новина з відео

13:12 Пономарев и DZIDZIO споют ради защитников Бахмута

Срочная новость

12:27​​​Директором НАБУ назначили Кривоноса

Эксклюзив

18:20Землетрясение и политическое нейтралитет: заинтересованы ли украинцы отдыхать в Турции

Эксклюзив

18:15Каждый сантиметр нашей земли должен быть засеян: трудности посевной — будем ли мы с хлебом

Эксклюзив

17:58Битва года: что на самом деле происходит в Бахмуте, и будут ли ВСУ отступать из города

13:35Новый глава НАБУ: что известно о Семене Кривоносе

Эксклюзив

11:23Первые украинские пилоты уже в США: все детали — эксклюзив

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

08:00Хотим похоронить с почестями: семья спецназовца КОРД умоляет вернуть его тело из плена

07:00Пять вещей, которые необходимо знать о ситуации в Приднестровье

06:23Масштабная индексация в Украине: кому досталось всего 100 грн

20:00Четыре фактора того, что западные санкции пока не приводят к краху российской экономики

18:00Храбрая Литва: как страна противостояла трем автократиям, включая россию

Актуальное по теме

None 6 Март 20:07

Игнат рассказал, где сосредоточено наибольшее количество российских ЗРК

None 6 Март 19:49

В Украину удалось вернуть 8-летнего мальчика, который находился на временно оккупированной рф территории

None 6 Март 19:30

Мобилизация в Украине 2023: какие специалисты получили стопроцентную бронь

None 6 Март 19:31

В Днепре в одной из служб такси работает собака Бени: детали

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB