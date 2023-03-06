Полицейские спасли пса

Четвероногого нашли у огромной воронки

Хозяева оставили собаку на соседей, но и они эвакуировались в более безопасное место. После спасения Блэк нашел свою семью.

Об этом сообщают в ГУНП в Одесской области.

Семья, в которой жил пес Блэк, давно эвакуировалась, оставив четвероногого на соседей. Но и они покинули город, когда была разрушена крыша над головой. Так что правоохранители забрали у его к себе.

"Мы обнаружили собаку, обследуя поврежденные после обстрела российскими войсками домовладения жителей Херсона. Он сидел привязанным на своем дворе, а вокруг него были страшные руины. Пушистый чудом уцелел", — рассказал заместитель начальника Раздельнянского РПП Олег Марталога.

Полицейские забрали собаку к себе и назвали Блэком. При хорошем уходе и чутком отношении пес быстро оправился от стресса и повеселел. А недавно его хозяева, узнав, что он у полицейских, приехали за ним и забрали с собой. Для украинцев каждая жизнь бесценна.

Спасение животных

Это уже не первый случай, когда полицейские и спасатели спешат на помощь оказавшимся в ловушке животным. В Суворовском районе Одессы случайно в выгребную яму попала собака, но пожарные вовремя пришли на спасение.

Недавно спасатели вытащили четверолапого друга из канализационного люка. Пес упал в яму и не мог самостоятельно выбраться оттуда.

Одесские ГСЧСники спасли залезшего на дерево маленького котика. Пушистик просидел на высоких ветках в одном из спальных районов города более суток.

Напомним, жителя Одесской области будут судить за жестокое обращение с животным. Полицейские предварительно выяснили, что 57-летний местный житель пришел во двор к соседке и выстрелил из незарегистрированного охотничьего ружья в ее собаку. Тело убитого животного мужчина забрал с собой и зарыл на собственном огороде. По словам правонарушителя, его поведение было обусловлено тем, что собака якобы съела несколько его кур.