РФ вивела підводний човен у море, навіщо

Російський підводний човен у морі. Фото: росЗМІ

Наразі у Чорному морі перебуває один ворожий носій "Калібрів". Але ракет на ньому немає. Завдання судна — охороняти військово-морську базу росіян.

Про це в ефірі телеканалу "Ми — Україна" розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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Що відомо

За словами військового, наразі в Азовському морі ворожих кораблів немає, а у Чорному чергує один підводний човен.

"Він перебуває на охороні пункту базування. Тому, в принципі, навіть попри те, що він розряджений, він продовжує виконувати бойове завдання", — пояснив Дмитро Плетенчук.

Зазначимо, що вісім ворожих кораблів перебувають зараз у Середземному морі. Три з них є носіями "Калібрів" загальним залпом до 26 крилатих ракет.

Нагадаємо, український морський дрон Magura V5 вперше в історії знищив повітряну ціль — російський гелікоптер. Такі нові "вміння" безпілотника змінюють ситуацію у Чорному морі на користь України.