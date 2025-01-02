РФ вивела підводний човен у море, навіщо

Бояться за бази — навіщо РФ виводить ракетоносії у Чорне море
Наразі у Чорному морі перебуває один ворожий носій "Калібрів". Але ракет на ньому немає. Завдання судна — охороняти військово-морську базу росіян.
Про це в ефірі телеканалу "Ми — Україна" розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.
Що відомо
За словами військового, наразі в Азовському морі ворожих кораблів немає, а у Чорному чергує один підводний човен.
"Він перебуває на охороні пункту базування. Тому, в принципі, навіть попри те, що він розряджений, він продовжує виконувати бойове завдання", — пояснив Дмитро Плетенчук.
Зазначимо, що вісім ворожих кораблів перебувають зараз у Середземному морі. Три з них є носіями "Калібрів" загальним залпом до 26 крилатих ракет.
Нагадаємо, український морський дрон Magura V5 вперше в історії знищив повітряну ціль — російський гелікоптер. Такі нові "вміння" безпілотника змінюють ситуацію у Чорному морі на користь України.
Читайте Новини.LIVE!