РФ вывела подлодку в море, зачем

Российская подлодка в море. Фото: росСМИ

В Черном море находится один вражеский носитель "Калибров". Но ракет на нем нет. Задача судна — охранять военно-морскую базу россиян.

Об этом в эфире телеканала "Мы Украина" рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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По словам военного, сейчас в Азовском море вражеских кораблей нет, а в Черном дежурит одна подлодка.

"Он находится на охране пункта базирования. Поэтому, в принципе даже несмотря на то, что он разряжен, он продолжает выполнять боевую задачу", — пояснил Дмитрий Плетенчук.

Отметим, что восемь вражеских кораблей находятся сейчас в Средиземном море. Три из них являются носителями "Калибров" общим залпом до 26 крылатых ракет.

Напомним, украинский морской дрон Magura V5 впервые в истории уничтожил воздушную цель — российский вертолет. Такие новые "умения" беспилотника изменяют ситуацию в Черном море в пользу Украины.