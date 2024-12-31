ГУР вперше у світі збили гелікоптер морським дроном

Український ударний дрон Magura V5 на воді. Фото: ГУР МО

Воїни Головного управління розвідки Міноборони України знищили повітряну ціль морським дроном Magura V5. Це сталося під час бою у Чорному морі. Розвідники стверджують, що це перший такий випадок в історії.

Про це повідомили у ГУР.

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Що відомо

За словами розвідників, 31 грудня під час морського бою в районі мису Тарханкут у тимчасово окупованому Криму українська Magura V5 випустила ракети Р-73 "SeeDragon" по російському гелікоптеру Мі-8. Вертоліт був знищений.

"Ще один такий же ворожий вертоліт зазнав вогневого ураження та зміг дістатись аеродрому базування", ― говорять у ГУР.

Зазначимо, що Magura V5 ― український багатоцільовий надводний безпілотник. Він здатний виконувати спостереження, розвідку, патрулювання, пошуково-рятувальні роботи, протимінну боротьбу, охорону морського флоту, але передусім відомий за ударною роллю. Вперше дрон був представлений на виставці International Defence Industry Fair (IDEF), яка відбулася в липні 2023 року у Стамбулі.

Нагадаємо, використання морських дронів переломило хід війни у Чорному морі. Також ми повідомляли, скільки кораблів РФ уразили дронами Magura V5.